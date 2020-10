Radtour zeigt die schrecklichsten Wege in Moers

Moers. Die „Radtour des Grauens“ zu zahlreichen Straßen in Moers soll zeigen, dass es noch ein weiter Weg zu einer fahrradfreundlichen Stadt ist.

Moers ist eine fahrradfreundliche Stadt – so steht es auf Hinweisschildern. Seit zehn Jahren trägt Moers diese Auszeichnung als Mitglied der „Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte, Kommunen und Kreise in NRW“ (AGFS). Doch in Sachen Fahrradfreundlichkeit gibt es viel Luft nach oben, finden Claudia Landes und Michael Zerkübel. Beide engagieren sich im diesjährig gegründeten Arbeitskreis MO:VE (Moerser Verkehrswende) und der Partei Die Grünen.

Als Teil der wachsenden Unterstützendengruppe zur Mobilitätswende rufen sie eine kreative wie interaktive Aktion ins Leben, um auf das lückenhafte Moerser Radwegenetz aufmerksam zu machen: „Die Verkehrswende wird diskutiert, war aber bei den Moerser Spitzenkandidaten kein Thema mehr“, erklärte der Moerser BUND-Ortsgruppensprecher Michael Zerkübel. Allein im Kreis Wesel habe sich der CO2-Ausstoß aus Auspuffrohren von PKW und LKW seit 2013 um rund 10 Prozent erhöht.

„Mit unserer Aktion wollen wir ein Zeichen für überparteiliche Zielplanung zur Reduzierung des mobilisierten Verkehrs setzen“, sagt Zerkübel. Dass es gruselige Momente zu erleben gibt, verrät der von Zerkübel erdachte Aktionstitel: „Radtour des Grauens“ heißt die Fahrradtour, die am Freitag, 9. Oktober, am Moerser Bahnhof startet. Los geht es um 16 Uhr.

Die zweistündige „Radtour des Grauens“ führt zu acht Fahrrad-Hotspots in Moers

Die zweistündige Tour führt zehn Kilometer durchs Stadtgebiet. Die Strecke ist gespickt mit acht Fahrrad-Hotspots. Halt gemacht wird etwa in der Altstadt, im Bereich Filder Straße sowie in Meerbeck im Bereich Kirschenallee. An den Stopps werden Mitglieder des ADFC, des Bollwerks und des BUND sprechen: „An den Stellen wird ersichtlich, dass unser Anliegen weit über die Wegpflasterung hinausgeht. Es geht um Straßenumgestaltung und die Reduzierung der Unfalltoten“, sagen die Grünen-Mitglieder Dorothee Laakmann und Christian Hommel. Radwege würden gezeichnet, aber endeten im Nirvana. Zudem gebe es breite Park-, aber wenig Radwegmarkierungen.

Statt Kurzstrecken mit Park and Ride zu überbrücken, sei der ÖPNV gefragt: „Radmitnahmen werden bei Mindestnote 6 hier mit 4,8 bewertet, dabei würden Fahrradanhänger an Bussen helfen“, sagt ADFC-Sprecher Karl-Heinz Degen. „Autofahrer haben es ebenfalls schwer, wenn sie 1,50 Meter Abstand wahren sollen, Radwegmarkierungen aber nur 60 Zentimeter breit sind“, erklärt der ehemalige Vorsitzende des ADFC Moers, Volker Vorländer.

„Für 20 Millionen Euro soll ein Radschnellweg von Moers nach Duisburg geschaffen werden, aber für 500 Euro tut man sich schwer, ein Verkehrsschild aufzustellen“, kritisiert Vorländer die Entscheidungsprioritäten. Es gehe um das Miteinander zwischen Verkehrsteilnehmenden und letztlich zwischen Menschen, an dem jeder bei der Radtour-Aktion am 9. Oktober mitwirken kann.