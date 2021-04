Polizei Radler flüchtet in Moers vor der Polizei

Moers. Als die Polizei ihn an der Asberger Straße anhalten möchte, steigt ein Mann vom Fahrrad und ergreift die Flucht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei in Moers sucht einen jungen Mann, der am Montagnachmittag vor einer Kontrolle an der Asberger Straße geflüchtet ist. Einer Polizistin war der Mann aufgefallen, weil er beim Fahrradfahren mit dem Handy telefonierte. Der circa 16 bis 20 Jahre alte Radler missachtete gegen 14.50 Uhr die Anhaltezeichen der Beamtin, warf das Fahrrad weg und rannte davon.

Das pinkfarbene Damenrad, auf dem er unterwegs war, ist zwar nicht als gestohlen gemeldet worden, die Polizei geht jedoch davon aus, dass das Fahrrad der Marke Zündapp Den Haag aus einem Diebstahl stammt. Der Flüchtige ist laut Polizei etwa 175 cm bis 180 cm groß und schlank, trägt kurze, lockige und schwarze Haare und war mit einer schwarzen Hose und einer grauen Steppjacke bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei in Moers unter 02841/1710 entgegen.