Radfahrerin wird bei einem Unfall in Moers leicht verletzt

In Moers ist eine Radfahrerin bei einem Unfall leicht verletzt worden.

Moers. Die 38-Jährige war mit einem E-Bike an einem Kreisverkehr in Moers unterwegs, als der Unfall passierte. Darin verwickelt war ein Autofahrer.

Leicht verletzt wurde eine Frau aus Moers bei einem Unfall am Sonntagnachmittag. Wie die Polizei berichtet, war die 38-Jährige mit ihrem E-Bike am Kreisverkehr Rheurdter Straße / Am Jostenhof unterwegs. Als sie die Rheurdter Straße querte, um dem Radweg weiter zu folgen, wurde sie vom Wagen eines Duisburgers (56) erfasst.

Er kam von der Geldernschen Straße und wollte laut Mitteilung der Polizei an der zweiten Ausfahrt auf die Rheurdter Straße biegen. Bei dem Unfall stürzte die E-Bike-Fahrerin zu Boden und wurde leicht verletzt.