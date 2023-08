Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Symbolbild. Die Radfahrerin kam mit schweren Kopfverletzungen per Hubschrauber in eine Klinik.

Kamp-Lintfort. Per Rettungshubschrauber ist eine Frau am Samstagmorgen in eine Klinik gebracht worden. Sie war in Kamp-Lintfort mit dem Fahrrad gestürzt.

Die Polizei in Kamp-Lintfort sucht Zeugen eines Fahrradunfalls vom Samstagmorgen. Eine 56-Jährige war auf der Ebertstraße aus bisher unbekanntem Grund gestürzt und erlitt schwere Kopfverletzungen.

„Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden“, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Wie es zu dem Sturz kam, ist laut Polizei unklar. Es habe sich um einen „Alleinunfall“ gehandelt, sagt die Polizei.

Frau stürzt mit Fahrrad schwer - Zeugen gesucht!

Die Frau aus Kamp-Lintfort habe gegen 9 Uhr mit ihrem Fahrrad in Höhe einer Kirche an einer Bedarfsampel die Ebertstraße gequert. Die Frau sei aus Richtung Kattenstraße gekommen und in Richtung Franzstraße gefahren, teilte die Polizei mit. Dann stürzte sie plötzlich mit dem Fahrrad auf die Straße.

Mehr kann die Polizei bisher nicht sagen. Sie hofft daher auf Zeugen, die den Unfall womöglich bemerkt haben. Sachdienliche Hinweise zum Hergang werden an die Polizeiwache in Kamp-Lintfort erbeten, Telefonnummer 02842/71 42-1422.

