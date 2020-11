Radfahrer wird bei Sturz in Kamp-Lintfort schwer verletzt

Die Polizei meldet einen Unfall in Kamp-Lintfort (Symbolbild).

Unfall in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort. Der 19-Jährige war nachts mit dem Rad in Kamp-Lintfort unterwegs. Die Polizei hat eine Vermutung, was den Sturz ausgelöst haben könnte.

Ein 19-jähriger Radfahrer hat sich bei einem Sturz in Kamp-Lintfort schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war er vermutlich alkoholisiert. Der Kamp-Lintforter war am frühen Sonntagmorgen gegen 2.15 Uhr auf der Saalhoffer Straße unterwegs, als er in einer Kurve ohne Fremdeinwirkung stürzte.

Dabei zog er sich eine Kopfverletzung zu und musste in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht laut Polizeiangaben nicht. Es wurde eine Blutprobe angeordnet.