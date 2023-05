Radfahrer musste nach Unfall schwer verletzt ins Krankenhaus

Moers. Bei einem Unfall auf der Vinner Straße in Moers wurde am Mittwochnachmittag ein 66-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Er musste ins Krankenhaus.

Ein 66-jähriger Radfahrer wurde am Mittwoch bei einem Unfall schwer verletzt. Der Mann fuhr um 14.50 Uhr auf der Vinner Straße in Richtung Filder Straße. Beim Überqueren der Filder Straße kam es auf der Fahrbahn zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der in Fahrtrichtung Holderberger Straße unterwegs war. Bei dem Crash kam der Radfahrer zu Fall und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die 64-jährige Pkw-Fahrerin aus Duisburg blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr durch Polizeibeamte einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

