Moers. Rund 150 nehmen in Moers an einer Querdenker-Demonstration teil. Die Polizei besteht auf die Maskenpflicht, der Veranstalter reagiert schnell.

Eine Demonstration der Gruppe „Querdenken 284 Moers“ ist am Montagabend vorzeitig vom Veranstalter beendet worden. Starke Polizeikräfte begleiteten die Kundgebung und eine Gegendemonstration (25 Teilnehmende) am Königlichen Hof in Moers.

Rund 150 Menschen waren nach Polizeiangaben der Einladung zu einem „friedlichen Spaziergang zur Stärkung des Immunsystems“ gefolgt. So jedenfalls hatte die Gruppe ihre Demonstration im Internet angekündigt. Doch aus dem Weg durch die Innenstadt von Moers – hier herrscht Maskenpflicht – wurde nichts. Lars Kosma, der für die Gruppe verantwortlich ist, brach die Kundgebung ab.

Die Polizei besteht auf die Maskenpflicht

Zur NRZ sagte er, er habe bei einem Spaziergang nicht gewährleisten können, dass die Maskenpflicht hätte eingehalten werden können. Wenn dann Polizisten hätten eingreifen müssen, sei das aus seiner Sicht ein Rechtsbruch. Davor habe er die Polizisten schützen wollen. Die Polizei berichtete dagegen: „Als die Polizei auf die Einhaltung der Vorschriften bestand, löste der Veranstalter die Versammlung von sich aus auf.“ Zu Beginn hatte Kosma gefordert, die Corona-Schutzverordnung sofort aufzuheben.

Auf Plakaten waren Sprüche wie „Schluss mit der Corona-Diktatur“ und „Gegen die Wirrologen“ zu lesen. Dass die zweite Welle der Pandemie Deutschland und damit auch die Region voll erfasst hat, spielte bei der Kundgebung keine Rolle. Mit dem vorzeitigen Abbruch handelte sich Kosma Kritik ein. Ein Mann, der statt Maske an einem Faden aufgereihte Tampons trug, ergriff kurz das Wort.

Die Polizei gab keine Auskunft über die Zahl ihrer Einsatzkräfte. Pressesprecherin Andrea Margraf: „Die Veranstaltung war mit 300 Personen angekündigt, wir mussten davon ausgehen, dass sich weitere Gruppen anschließen, entsprechend haben wir den Einsatz geplant.“ Festnahmen gab es nicht. Das Ordnungsamt war mit zehn Mitarbeitenden im Einsatz.