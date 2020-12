Querdenker-Demo in Moers: Ordnungsamt untersagt Rundgang

Erneut haben am Freitag in Moers so genannte Querdenker, hier ein Archivfoto vom 2. November, demonstriert.

Moers. Am Freitag haben in Moers erneut einige Querdenker demonstriert. Diesmal musste die Gruppe jedoch auf dem Königlichen Hof bleiben.

Erneut haben am Freitag in Moers so genannte Querdenker demonstriert. Zu einer Kundgebung auf dem Königlichen Hof in der Stadtmitte kamen am Freitag knapp 30 Menschen.

Ein Sprecher forderte erneut die sofortige Rücknahme der Maßnahmen zum Schutz gegen das Coronavirus. Am Freitag hatte das Robert-Koch-Institut bundesweit 432 weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Virus gemeldet. Auch im Kreis Wesel war die Zahl der Neuinfektionen weiter deutlich gestiegen.

Einen Rundgang durch die Stadt, wie es ihn bereits mehre Male gegeben hatte, machte die Gruppe diesmal nicht. Das Ordnungsamt der Stadt hatte den Rundgang mit Blick auf das dynamische Infektionsgeschehen im Kreis Wesel untersagt. Verständnis hatten die Querdenker dafür nicht. Die Anordnung wurde vorgelesen, der Verfasser „Praktikant“ genannt.