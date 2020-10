Corona Quarantäne an der Pestalozzi-Schule in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn. An der Pestalozzi-Grundschule in Neukirchen-Vluyn gibt es positive Corona-Fälle. Wie der Kreis mitteilt, müssen 27 Personen in Quarantäne.

Die Fälle positiver Testungen an Schulen und Kitagärten steigen weiter. Nun ist auch eine Grundschule in Neukirchen-Vluyn betroffen. Wie der Kreis Wesel am Mittwochmittag mitteilt, wurden an der Pestalozzi-Grundschule in Neukirchen-Vluyn ein Kind und ein/e Erzieherin positiv auf das Coronavirus getestet.

Für insgesamt rund 25 Schülerinnen und Schüler aus der zweiten und der vierten Klasse sowie dem Offenen Ganztag (OGS) und zwei Erzieherinnen wurde aufgrund der Ergebnisse der Kontaktnachverfolgung Quarantäne angeordnet, heißt es weiter in der Mitteilung des Kreises.

Der aktuelle Stand der Coronainfektionen im Kreis Wesel liegt – Stand Mittwoch, 12 Uhr – bei 1632. Am Vortag waren es 1612. Damit steigt der 7-Tage-Wert von 31,3 am Dienstag auf 33,9 am Mittwoch.