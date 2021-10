Pünktlich zu Halloween sind Rübengeister in Moers unterwegs

Zu Halloween erzählt das Gruselteam des Grafschafter Museums in Moers schaurig-schöne Geschichten vom Niederrhein – und alle hören zu.

Moers. Das große Gruseln startete am frühen Sonntagabend in Moers: Marcel und Linda (im Bild hinten) und Lina, Marlon und Greta (vorn von links) waren allerdings nicht die einzigen, die am Rübengeisterumzug in Moers teilnahmen.

Kurz vor Eintritt der Dunkelheit hatten sich viele kunstvoll-schaurig verkleidete kleine und große Rübergeister rund ums Schloss versammelt. Das Gruselteam des Museums führt sie alle zu verschiedenen Stationen, an denen schaurig-schöne Geschichten vom Niederrhein erzählt wurden.

