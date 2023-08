„Puder.Gold“ öffnet in Moers: Chefin (44) erfüllt sich Traum

Moers. In Moers öffnet ein neuer Laden, der sich gezielt an Frauen richtet. Was Gäste erwartet – und wieso die gelernte Pädagogin nun umsattelte.

Sie wolle die Menschen bei schönen Anlässen begleiten, sagt M. Halime Arinci. Die 44-Jährige Moerserin hat sich gerade an der Friedrichstraße 26 mit ihrem ersten Laden niedergelassen. „Puder.Gold“, so der Name des Geschäfts, in dem es Accessoires fürs schönere Wohnen aber auch feine Abendgarderobe und festliche Brautkleider gibt. Ein Sortiment, das eher untypisch sei, wie die Inhaberin einräumt.

Der Laden bietet auf zwei Ebenen Platz für die Ausstellung. „Hier gibt es alles, was Frauen glücklich macht“, lacht Arinci. Das seien sie ja bekanntlich, wenn sie heirateten und schön wohnen könnten. Im vorderen Bereich fallen vor allem die ungewöhnlichen großformatigen Bilder mit den asiatischen Frauengesichtern auf.

Neues Geschäft „Puder.Gold“ in Moers: „Vieles hier ist handgemacht“, sagt Inhaberin Arinci Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Aber auch die Designer-Leuchten sind ausgefallen; da werden Papagei und Strauß zur Tischleuchte, neben exotischen Farben gibt es auch viel Gold und Schwarz. „Vieles hier ist handgemacht“, sagt Arinci. Tabletts seien handgeritzt, Vasen handbemalt, handgearbeitet auch die Kerzenständer. Die Stücke beziehe sie von einem namhaften Design-Hersteller in Münster, sagt die Chefin.

Im Untergeschoss präsentiert Arinci die Abendgarderobe und die Brautkleider. Vieles ist fein, edel und puderfarben. „Daher auch der Name des Geschäfts“, erklärt sie. Zu den beeindruckenden Brautkleidern und den Abendroben von kurz bis lang, von schlicht bis handbestickt, gesellen sich auch Accessoires wie Ketten, Haarreifen, Handschuhe und vieles andere. Demnächst biete sie auch Kleider-Anfertigungen auf Wunsch der Kunden an, erläutert Arinci. Und: Für die weitere Zukunft plane sie darüber hinaus eine Erweiterung ihres Geschäftsfeldes als Event- und Hochzeitsplanerin.

Es gibt Accessoires fürs schönere Wohnen, aber auch feine Abendgarderobe und festliche Brautkleider. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Schön sei ihr Laden geworden. „Ich finde, er passt wunderbar zur Altstadt“, sagt Arinci, die selbst in Moers geboren und aufgewachsen ist. Es sei nicht leicht gewesen, hier ein Ladenlokal zu finden. „Ich habe längere Zeit danach gesucht.“

Nun sei mit ihrem Geschäft „Puder.Gold“ ein Traum wahrgeworden. Denn die Moerserin war nicht immer Geschäftsfrau. „Ich bin Sozialpädagogin, Sozialtherapeutin und Familienberaterin“, schildert Arinci. 25 Jahre lang habe sie im Rheinland unter anderem als Heimleiterin und in Mädchenschutzstellen gearbeitet. „Nun will ich mich auch mal ausschließlich mit den schönen Dingen des Lebens befassen“, sagt sie und lächelt.

Ihr Ziel sei es nicht, superreich zu werden: „Ich möchte es einfach schön haben.“ Bei der Eröffnung von „Puder.Gold“ am 10. August habe sie schon einige sehr nette Geschäftsnachbarn kennengelernt. „Sie haben mich in der Altstadt herzlich willkommen geheißen.“

„Puder.Gold“ ist geöffnet dienstags bis freitags von 11 bis 19 Uhr und samstags von 11 bis 16 Uhr. Kontakt unter 0157/50 75 4003, Infos auch auf Instagram unter Puder.Gold. M. Halime Arinci beteiligt sich am Heimatshopping am 8. und 9. September. Dann steigt im Laden auch eine Eröffnungsfeier.

