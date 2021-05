Prominenter Neuzugang am Bethanien-Krankenhaus in Moers

Dr. Christian Soimaru arbeitet jetzt auch im Bethanien in Moers.

Moers. Im Bethanien in Moers arbeitet jetzt der Mülheimer Arzt Dr. Christian Soimaru mit. Der Mediziner baut zwei Fachgebiete weiter mit aus.

Das bereits bestehende breite operative Spektrum im Krankenhaus Bethanien ist Mitte März erweitert worden: Dr. Christian Soimaru, der hauptberuflich seit zehn Jahren als Chefarzt im Evangelischen Krankenhaus in Mülheim tätig ist, baut in Moers das Fachgebiet der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgie sowie das Fachgebiet der Handchirurgie in der neu besetzten Sektion als Ärztliche Leitung aus.

Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt in den Häusern an beiden Standorten auf der Rekonstruktiven Chirurgie. Darunter versteht der Mediziner unter anderem den Wiederaufbau der weiblichen Brust mit körpereigenem Gewebe nach Brustkrebs oder die Rekonstruktion im Gesichtsbereich nach Entfernung von bösartigen Hauttumoren sowie die Wiederherstellung am gesamten Körper nach Trauma und Infektion.

„Primär geht es nicht um ästhetische Aspekte, sondern darum, dass der Patient oder die Patientin verlorene Körperfunktionen zurückerlangt. Dennoch wird der betroffene Patient oder die Patientin das Ergebnis jeder funktionellen Rekonstruktion auch unter dem ästhetischen Aspekt beurteilen“, erklärt Dr. Christian Soimaru.

Viele Volkskrankheiten fallen in den Bereich

Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Handchirurgie: Hier haben sich die Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt. Viele Volkskrankheiten wie die Arthrose des Daumensattelgelenkes, Nerven-Kompressionssyndrome wie das Karpaltunnelsyndrom oder die Kutscher-Krankheit fallen in diesen Fachbereich.

„Wir freuen uns sehr, dass ein geschätzter Kollege aus Mülheim nun unser Portfolio hier im Krankenhaus Bethanien mit seiner Kompetenz bereichert und wieder ausbaut, nachdem die Leitung dieser Sektion vorübergehend nicht besetzt war“, erklärt Dr. Ralf Engels, Vorstand der Stiftung Krankenhaus Bethanien.

„Mir ist besonders wichtig, dass die Patienten nicht nur medizinisch gut behandelt werden, sondern sich auch gut aufgehoben fühlen,“ erklärt Dr. Christian Soimaru. Perspektivisch möchte er den Bereich der Mikrochirurgie ausbauen: „Dies ist die Spitze der Rekonstruktion. Dazu bedarf es an einer hohen Expertise in der Pflege, im Operationsbereich und im ärztlichen Bereich. Im Bethanien sind dazu alle Voraussetzungen gegeben. Ich freue mich auf eine erfolgreiche und spannende Zusammenarbeit in Moers.“

