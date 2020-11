Privates Engagement: 8000 Euro für Erhalt der Moerser Zwerge

Moers. Eine Moerserin kümmert sich um den Erhalt der Moerser Zwerge in der Altstadt. Die Figuren sind eine Sehenswürdigkeit, die nicht jeder kennt.

Bürgermeister Christoph Fleischhauer hat Maria Consten für ihr Engagement für die Zwergengasse in der Altstadt gedankt. Für 8000 Euro hat die Moerserin dort die Zwerge restaurieren lassen.

Maria Consten wurde in dem 200 Jahre alten Stadthaus an der Fieselstraße geboren. Anlass eines Besuchs des Bürgermeisters der angebaute Balkon beziehungsweise das, was außen in den Nischen eingebaut ist: zwölf farbenfrohe Zwerge, die verschiedene Handwerksrichtungen darstellen. „Die hat mein Urgroßvater vor etwa 100 Jahren gebaut“, erzählt Maria Consten dem Stadtoberhaupt.

8000 Euro hat sie sich die Restaurierung dieser oft unbekannten Sehenswürdigkeit in der Moerser Altstadt im Sommer kosten lassen. „Sie haben ja persönlich keinen direkten Nutzen davon und erhalten die Zwerge auch für die Allgemeinheit. Dafür möchte ich Ihnen im Namen der Bürgerinnen und Bürger und der Besucher herzlich danken“, sagte Fleischhauer – beeindruckt von dem Engagement – und überreichte dem „Moerser Original“ ein kleines „Dankeschön“.

Der Stuckateur schuf damals unter anderem einen Schmied, einen Bierbrauer, einen Gärtner, einen Nachwächter und – passend zur öffentlich zugänglichen Brandgasse, von der aus die Zwerge zu sehen sind - einen Feuerwehrmann. Für den Maler und Lackierer war die Restaurierung übrigens keine alltägliche Arbeit, weiß Maria Consten: „Und der hatte richtig Spaß dabei.“ Das war ganz sicher auch bei ihrem Uropa der Fall. Der Erhalt der Zwerge ist der 71-Jährigen deshalb ein besonderes Anliegen. „Ich möchte das in Ehren halten.“

Die Zwergengasse ist durch eine Einfahrt an der Fieselstraße 6 zu erreichen. Einige Stadtführungen besuchen die Zwerge.