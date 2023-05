Die Anne-Frank-Gesamtschule in Moers, hier ein Archivfoto, bewirbt sich um den Deutschen Schulpreis 2023.

Schule Preis winkt: Moerser Anne-Frank-Schule in Top20 bundesweit

Moers. Die Anne-Frank-Gesamtschule in Moers hofft auf den Deutschen Schulpreis 2023. Noch 20 Schulen dabei. Was die Moerser Schule so besonders macht.

Noch 20 Schulen sind im Wettbewerb um den Deutschen Schulpreis 2023. Die Anne-Frank-Gesamtschule (AFG) aus Moers gehört dazu. Am Mittwoch kommt die Schulpreis-Jury vorbei, wir haben Schulleiterin Milana Borgards schon einmal gefragt, warum die Bewerbung jetzt Sinn macht.

Der Deutsche Schulpreis, vergeben von der Robert-Bosch-Stiftung und der Heidehof-Stiftung, ist der wohl bekannteste und am höchsten dotierte Schulpreis im Land, für den Hauptpreis werden 100.000 Euro vergeben. Grundlage für eine Bewertung sind diese sechs Bereiche: Unterrichtsqualität, Leistung, Umgang mit Vielfalt, Verantwortung, Schulklima / Schulleben / außerschulische Partner und Schule als lernende Institution.

Die Anne-Frank-Gesamtschule richtet sich neu aus, wie Schulleiterin Milana Borgards auf NRZ-Anfrage sagt. Heißt unter anderem: „Den absoluten Schwerpunkt stellt die innovative, diklusive Schulentwicklung dar. Wir sehen Vielfalt als Gewinn und bieten ein hochgradig differenziertes Angebot für alle Schülerinnen und Schüler, um jedem Kind den bestmöglichen Schulabschluss zu ermöglichen.“

Diklusiv steht generell für einen Ansatz, bei dem digitale Medien mit dem Thema Inklusion umgesetzt werden. Moderne, digitale Lernformen würden laut Borgards in ausgewählten Klassen der Sekundarstufe 1 zusammen mit einer Stiftung erprobt. Im nächsten Schuljahr soll dies auf weitere Klassen ausgeweitet werden.

In der Oberstufe verfügten die Schülerinnen und Schüler schon seit einigen Jahren über eigene Tablets. Durch Geld aus dem Digitalpakt gebe es in nahezu jedem Raum interaktive Smartboards als Alternative zu Tafeln.

Und so wirkt sich die inhaltliche Neuausrichtung unter anderem auf den Unterricht aus: In den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und Englisch gibt es wöchentlich jeweils eine Stunde mehr als zuvor. Borgards: „Wir nehmen uns in den Fächern mehr Zeit zum Lernen als vom Schulministerium NRW erwartet wird.“ Und die Schülerinnen und Schüler?

Sie setzen sich selbst Lernziele, reflektieren sie und beraten sich mit den Lehrkräften. Lernstarke Schülerinnen und Schüler würden in einem „LernZentrum“ auf einem hohen Niveau in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch gefordert. Lernschwächere Schülerinnen und Schüler würden in einer „LernWerkstatt“ gefördert.

Die Schulpreis-Jury wird sich am Mittwoch noch von vielen weiteren Neuerungen überzeugen können, zum Beispiel die beliebte Sportklasse im 5. Jahrgang oder Sport als Abiturfach.

Ein großes Vorhaben, das auch mit der inhaltlichen Neuausrichtung zu tun hat, ist zurzeit allerdings noch nicht einmal ansatzweise umgesetzt: Für 45 Millionen Euro soll die Schule umgebaut werden. Zum Projekt gehört der Abriss des Altbaus, der Neubau eines Gebäudes und die Sanierung der Nebengebäude und der Mensa.

Im dritten Quartal dieses Jahres soll das Projekt starten, wie Stadtpressesprecher Klaus Janczyk am Montag mitteilte. Ob es abgeschlossen ist, bis der Deutsche Schulpreis am 12. Oktober in Berlin vergeben wird, ist unwahrscheinlich. Doch immerhin bleibt den Schülerinnen und Schülern der Unterricht im Container erspart: Die wird es beim Umbau nicht geben, die Bestandsgebäude können bis zum Abriss oder zur Sanierung genutzt werden.

Die pädagogisch-didaktische Neuausrichtung ist bereits auf die „neue“ Anne-Frank-Gesamtschule ausgerichtet. Dass an der Moerser Schule viel passiert, hat sich offenbar herumgesprochen, Borgards berichtet von einem großen Bewerberandrang bei Stellenausschreibungen für neue Lehrkräfte.

