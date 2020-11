Mit der Postzustellung in Moers gibt es immer wieder Probleme (Symbolbild).

Moers Postzustellung in Moers: SPD bittet um Hinweise

Moers. Mit der Postzustellung in Moers gibt es immer wieder Probleme. Jetzt will sich die SPD um die Sache kümmern – und bittet um Mithilfe.

Jetzt nimmt sich die SPD der Probleme bei der Postzustellung in Moers an. Der SPD-Fraktion seien seit längerem die Verzögerungen bei der Postzustellung im Stadtgebiet aufgefallen, heißt es in einer Mitteilung der Fraktion.

Die NRZ hatte in den vergangenen Wochen über mehrere Fälle berichtet, in denen Empfänger teilweise mehrere Tage auf ihre Post gewartet hatten. Bereits im Sommer, darauf weist die SPD jetzt hin, hatte sich der Landtagsabgeordnete Ibrahim Yetim an die Bundesnetzagentur gewandt, um über verzögerte Briefzustellung Auskunft zu erhalten.

Bundesnetzagentur: Keine Verzögerungen

In einem Antwortschreiben hatte die Agentur mitgeteilt, dass es zu keinerlei Verzögerungen bei der Postbeförderung kommen und der Bundesnetzagentur keine Hinweise auf Probleme bei der Briefbeförderung und -zustellung vorliegen würden.

Doch die SPD-Fraktion hat einen anderen Eindruck gewonnen. In den sozialen Netzwerken werde berichtet, dass die Post seit der Umstellung vom Rad auf E-Mobilität gesammelt zugestellt werde. Hier komme es beim Bürger zu großem Unmut, da teilweise auf die Briefpost gewartet werde oder andererseits es sich bei förmlichen Zustellungen oder Verwaltungspost zu einer faktischen Verkürzung von Fristen komme.

„Wenn der Bundesnetzagentur keine Hinweise vorliegen, können wir alle auf den Missstand hinweisen und uns beschweren. Nur so können wir darauf aufmerksam machen und etwas verändern“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Atilla Cikoglu.

Hinweise zur Postzustellung werden unter der E-Mail-Adresse: atilla.cikoglu@moers.de oder unter 02841 / 201 210 (Fraktion) entgegengenommen.