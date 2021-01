Post-Filiale in Moers wegen Corona-Infektion geschlossen

Die Postbank-Filiale in der Grafschafter Passage in Moers ist vorübergehend geschlossen, weil ein Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden ist.

Die Postbank-Filiale in der Grafschafter Passage ist am Donnerstag geschlossen geblieben und wird voraussichtlich am Freitagmittag wieder geöffnet. Grund: Ein Mitarbeiter der Filiale ist positiv auf Corona getestet worden, ein weiterer Mitarbeiter befindet sich in Quarantäne.

Um die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, werde eine Fachfirma am Freitagmorgen die Räume reinigen, erklärte ein Postbank-Sprecher auf Anfrage. Ab 13 Uhr werde die Filiale wieder zu den regulären Zeiten geöffnet sein. "Wir werden alles tun, um die Situation für alle Beteiligten hygienisch sicher und für unsere Kundinnen und Kunden nervenschonend zu lösen", sagte er weiter. Sendungen, die in der Filiale zur Abholung bereit lagen, können dann in der Filiale abgeholt werden. Der Geldautomat und das Service-Terminal können bereits am Donnerstag wie gewohnt genutzt werden, das gilt auch für die Postfachanlage.

Nach Angaben des Unternehmenssprechers ist eine Rückverfolgung zu den Kunden, die in den letzten Tagen in der Filiale gewesen sind, wegen des Hygienekonzepts der Postbank mit Zwei-Meter-Abstand, Maskenpflicht, Begrenzung der Kundenzahl und Plexiglasscheiben an den Schaltern - ähnlich wie im Lebensmitteleinzelhandel - nicht erforderlich. Eine Nachverfolgung werde nur betrieben, wenn sich Kunden ein längeres Gespräch mit einem Bankberater geführt hätten. Dies komme im konkreten Fall aber nicht in Frage.

Unter www.postbank.de/filialen sei zudem tagesaktuell nachzulesen, ob eine Filiale regulär geöffnet hat. Irreguläre Öffnungszeiten oder Schließungen sind mit einem roten Ausrufungszeichen gekennzeichnet.