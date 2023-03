Auch außerhalb der offiziellen Lieferzeiten sind in der Moerser Fußgängerzone Lieferwagen unterwegs.

Innenstadtentwicklung Poller sollen Lieferverkehr in der Moerser Altstadt regeln

Moers. Lieferwagen in der Moerser Fußgängerzone außerhalb der offiziellen Lieferzeiten sind seit Jahren Thema. Jetzt legt die Stadt Vorschläge vor.

Das Thema beschäftigt Politik, Verwaltung, Geschäfte, Gastronomie und die Besucher der Innenstadt seit Jahren: der Lieferverkehr in der Fußgängerzone. Die Verwaltung schlägt nun vor, die Zufahrt zur Altstadt durch versenkbare Poller zu regeln. Der Ausschuss für Stadtentwicklung soll in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 9. März, um 16 Uhr entscheiden. Die Sitzung im Ratssaal ist öffentlich.

Der Einsatz versenkbarer Poller würde dazu führen, dass die geltenden Lieferzeiten eingehalten werden, schreibt die Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage. Die vielen illegalen Fahrten von Firmen und Privatpersonen, die Fußgänger und Aufenthaltsqualität störten, würden dann entfallen.

Notwendig würden dann allerdings Bereiche außerhalb der Fußgängerzone, in denen Waren angeliefert und von dort beispielsweise per Lastenfahrrad weiterverteilt werden können, wenn die Poller „oben“ sind. Solche potenziellen Flächen stünden freilich in Konkurrenz zu öffentlichen Parkplätzen, Veranstaltungsarealen – etwa Märkte – oder Aufenthaltsbereichen. Die Festlegung solcher Flächen sei deshalb mit Anwohnern, Einzelhändlern, Gastronomen und Logistikdienstleistern abzustimmen, heißt es weiter. Dazu sei eine externe Moderation erforderlich. (wit)

