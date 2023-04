Polizist und Autor Stickelbroeck liest in Neukirchen-Vluyn

Klaus Stickelbroeck ist Polizist und Schriftsteller. In Kürze liest er in Neukirchen-Vluyn.

Neukirchen-Vluyn. Klaus Stickelbroeck ist Polizist und Krimiautor. Mit seinem neuen Buch kehrt er zu seinen Wurzeln zurück und liest daraus in Neukirchen-Vluyn.

Entweder ist der Mann nicht ausgelastet mit seinem Job oder er liebt ihn so sehr, dass er sich auch noch in seiner Freizeit mit Straftaten beschäftigt. Klaus Stickelbroeck, geboren, aufgewachsen und immer noch wohnhaft am Niederrhein, arbeitet als Polizeibeamter in der Altstadtwache in Düsseldorf. Doch seit über zwei Jahrzehnten schreibt er auch erfolgreich Krimis, wofür ihm sein hauptsächlicher Broterwerb vermutlich die eine oder andere Vorlage geliefert haben dürfte.

Einen Namen machte sich Stickelbroeck als Krimiautor vor allem mit der Reihe um den Ex-Fußballprofi und Privatdetektiv Hartmann, für die er auch für den renommierten Krimi-Preis Glauser nominiert wurde. Der nächste Hartmann-Krimi „Kickstart“ soll Ende Mai 2023 erscheinen.

Angefangen hat Stickelbroeck allerdings mit Kurzgeschichten, und zu diesen Wurzeln ist er mit seinem Buch „Machste nix dran“ zurückgekehrt. Diesen Sammelband mit witzig-spannenden Kurzkrimis vom Niederrhein stellt er derzeit mit einer Lesetour vor, auf der er am Dienstag, 25. April, auch in der Stadtbücherei Neukirchen-Vluyn, Missionshof 5, Station macht. Auf Einladung des Fördervereins der Stadtbibliothek liest Stickelbroeck ab 19 Uhr aus seinem Buch.

Der Eintritt ist frei. Da aber die Platzzahl begrenzt ist, empfiehlt es sich, vorab unter der Rufnummer 02845/391 179 entsprechende Plätze zu reservieren.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland