Polizei wirbt für Fahrradhelm: „Pass auf deinen Kürbis auf“

Kreis Wesel. Die Polizei im Kreis Wesel wirbt darum, bei Fahrten mit dem Pedelec einen Helm zu tragen. Sie untermauert das mit aktuellen Unfallzahlen.

Sicher unterwegs mit dem Pedelec: Die leistungsstarken Fahrräder ermöglichen es vielen Menschen, wieder aktiv zu sein. Die Polizei im Kreis Wesel gibt in der Woche vom 19. bis 23. Juli auf ihren Social-Media-Kanälen Tipps, wie Pedelec-Fahrerinnen und -Fahrer sicher ans Ziel kommen.

Denn immer wieder gibt es Unfälle in der Region, bei denen sich Fahrende verletzen, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. So sind im Kreis Wesel in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 57 Pedelec-Fahrende bei Unfällen verunglückt. Im vergangenen Jahr waren es 117 Fälle, 2019 kam es zu 93 Unfällen.

Die Polizei-Postings beschäftigten sich mit den Hauptunfallursachen bei Pedelec-Fahrerinnen und -fahrern: So gebe es immer noch Radfahrer, die keinen Helm tragen, heißt es in der Mitteilung weiter. Mit dem augenzwinkernden Appell „Pass auf deinen Kürbis auf!“ soll daran erinnert werden, dass der Kürbis so verletzlich ist wie der menschliche Kopf. Und es gebe keine überzeugenden Argumente gegen das Tragen eines Fahrradhelmes, sagt die Polizei.

Weitere Themen der Woche: Ablenkung durch Handys, das Fahren auf dem Radweg gegen die vorgeschriebene Fahrtrichtung und die kostenlosen Trainingsangebote der Polizei.

