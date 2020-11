Polizei sucht Zeugen zu Einbruch in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn. In Neukirchen-Vluyn sollen eine Frau und ein Mann am Samstag in ein Bungalow am Diesterweg eingebrochen sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zu einem Einbruch in Neukirchen-Vluyn sagen können. Am Samstag gegen 15.30 Uhr meldeten Anwohner vom Diesterweg zwei Personen, eine Frau und einen Mann. die einen Bungalow durch ein Küchenfenster verlassen und sich in Richtung Liegnitzer Straße entfernt hatten.

Die Polizei konnte die Personen nicht mehr ausfindig machen. Stattdessen konnte an dem Wohnhaus, das zwischen Wittrahmsweg und Liegnitzer Straße steht, ein vollendeter Einbruch festgestellt werden.

Die beiden verdächtigen Personen werden wie folgt beschrieben: Die Frau soll zwischen 25 und 30 Jahre alt und etwa 160 cm groß sein. Sie trug eine rosafarbene Jacke und eine dunkle Hose. Der Mann soll dunkle, gewellten und nach hinten gekämmte Haare haben. Er trug dunkle Oberbekleidung und einen schwarzen Mund-Nase-Schutz.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Moers unter 02841/1710 zu melden.