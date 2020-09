Moers. Die Polizei bittet um Mithilfe: Ein 83-Jähriger aus Moers wird seit Mittwochmorgen vermisst. Er hat einen eingeschränkten Orientierungssinn.

Die Polizei sucht nach einem 83-jährigen Mann aus Moers. Er wird seit heute, 16. September, um 6.35 Uhr vermisst. Mitarbeiter eines Pflegedienstes hatten ihn gestern zuletzt gegen 17.35 Uhr in seiner Wohnung an der Kaiserstraße in Moers gesehen.

Der Mann hat einen eingeschränkten Orientierungssinn. Der 83-Jährige müsste mit einem Rollator unterwegs sein. Wegen seiner Erkrankung stottert beziehungsweise stammelt er bei seiner Aussprache.

Dieser Mann wird seit dem frühen Morgen vermisst. Wer hat ihn gesehen? Foto: Polizei Kreis Wesel

Beschreibung: Der Mann ist zwischen 165 cm - 170 cm groß, hat eine schlanke Figur, eine Halbglatze, eine gebückte Haltung, trägt meistens ein kariertes Hemd und ist mit einer Anzughose.