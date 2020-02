Polizei sucht Einbrecher in Moers

Moers. Unbekannte sind am Donnerstag in ein Haus an der Dietrichstraße in Moers eingestiegen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei in Moers sucht Zeugen, die etwas zu einem Einbruch sagen können, der sich am vergangenen Donnerstag ereignet hat. Unbekannte sind an diesem Tag in der Zeit von 9.30 Uhr bis 21.30 Uhr in ein Haus an der Dietrichstraße eingebrochen. Sie durchwühlten das Hab und Gut der Bewohner. Was sie erbeuteten, ist derzeit noch unklar.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Moers, unter 02841/1710 entgegen.