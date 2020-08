Polizei nimmt mutmaßlichen Taxiräuber aus Kamp-Lintfort fest

Kamp-Lintfort/Rheinberg. Die Polizei hat einen mutmaßlichen Taxi-Räuber aus Kamp-Lintfort festgenommen. Der entscheidende Hinweis kam von ein Bäckereiverkäuferin.

Erfolg für die Polizei: Sie hat einen Mann festgenommen, der verdächtigt wird, in jüngster Vergangenheit zwei Taxifahrer überfallen zu haben. Der 49-jährige Kamp-Lintforter sitzt in Untersuchungshaft. Der entscheidende Hinweis kam aus der Bevölkerung.

Zwei Mal soll der Verdächtige in der vergangenen Woche zugeschlagen haben. Die Taten sorgten nicht nur für Angst unter den Taxifahrern, sondern versetzten auch die Bevölkerung in Unruhe, so Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung. Am Montag, 10. August, hielt ein zunächst Unbekannter gegen 16.45 Uhr an der Straße „Am Park“ einem 56-jährigen Taxifahrer aus Moers ein Küchenmesser vor und ließ sich unter Androhung von Gewalt die Geldbörse aushändigen.

Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in ein Waldstück. Recht schnell trafen viele Hinweise aus der Bevölkerung ein. Eine Verkäuferin war sicher, dass sich der Mann vor der Tat bei ihr in einer Bäckerei aufgehalten und sie gebeten hatte, ihm ein Taxi nach Repelen zu rufen. Das Taxi nahm ihn auf, dann kam es zu der folgenschweren Tat in Rheinberg.

Nachdem der Räuber in ein Waldstück geflüchtet war, fiel er zwei Zeugen ins Auge. Sie wunderten sich, dass sich der Unbekannte merkwürdig benahm und unter anderem Dinge aus einer Geldbörse entsorgte. Die Zeugen erinnerten sich auch, dass dieser Mann ein auffälliges T-Shirt trug. Diese Beobachtungen bezeichnet die Polizei als mitentscheidend dafür, dass es schon am Freitag zu einer Festnahme kam. Die Kripo arbeitete bis zu diesem Zeitpunkt zahlreiche Hinweise ab, um die Identität des Unbekannten zu ermitteln.

Einen Tag vor seiner Festnahme überfiel der Unbekannte am Donnerstag gegen 20.35 Uhr erneut einen Taxifahrer auf dem Melkweg. Von da an überschlugen sich die Ereignisse. Bereits am Freitagmorgen hatten die Kriminalisten einen Tatverdächtigen im Visier. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ eine Richterin Durchsuchungsbeschlüsse, die die Beamten unverzüglich umsetzten. In der Wohnung trafen sie zwar nicht den Tatverdächtigen. Dafür fanden sie zahlreiche Beweismittel. Unter anderem auch das markante T-Shirt.

Beinah zeitgleich ließ sich der Verdächtige von einem Taxifahrer über Kamp-Lintfort nach Alpen chauffieren. Im Gepäck: Zivilpolizisten, die dem Taxi folgten. Aufgrund der sichergestellten Gegenstände und der übrigen Beweislage beantragte die Staatsanwaltschaft sofort einen Haftbefehl. Die Ermittler schlugen zu und nahmen den 49-jährigen Kamp-Lintforter fest. Ob er in das Taxi eingestiegen ist, um einen weiteren Fahrer zu überfallen, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.