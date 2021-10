Polizei: Änderungen in Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort

Moers/Neukirchen-Vluyn/Kamp-Lintfort. Die Kreispolizei Wesel will ihre Organisation „optimieren“. Neukirchen-Vluyn wird zur Dienststelle, in Kamp-Lintfort wird es Änderungen geben.

Die Kreispolizei Wesel hat am Mittwoch umfassende Änderungen in ihrer Organisationsstruktur angekündigt, die sich auch auf Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn auswirken sollen. Statt zehn soll es zukünftig nur noch fünf Wachstandorte geben, von denen aus alle 13 Kommunen bestreift werden. Moers und Kamp-Lintfort bleiben als Wachstandorte bestehen, Neukirchen-Vluyn wird zur Dienststelle und dem Wachbezirk Süd in Moers zugeschlagen. Tag und Nacht bleiben nur die Wachen in Wesel, Dinslaken, Moers und Kamp-Lintfort besetzt.

Der Personalschlüssel von drei Bezirksdienstbeamten vor Ort sowie die Anzeigenannahme bis 16 Uhr bleibt demnach in Neukirchen-Vluyn bestehen, allerdings soll die bisherige Wachleitung als Bezirksdienstleitung von Moers aus agieren. Im Gegenzug sollen Teile der Motorradpolizei und der Diensthundestaffel in die Dienststelle an der Niederrheinallee in Neukirchen-Vluyn ziehen. Von dort und von Voerde aus werden sie kreisweit ihre Aufgaben und Einsätze wahrnehmen, heißt es vonseiten der Polizei.

Kamp-Lintfort als Wachbezirk West soll unterdessen das Verkehrskommissariat bekommen. Linksrheinisch werden Unfälle und Verkehrsstraftaten in Kamp-Lintfort und rechtsrheinisch in Voerde bearbeitet, heißt es weiter.

Die Kreispolizei bekräftigte am Mittwoch, dass sich für den Bürger nichts ändern werde. Demnach soll weiterhin rund um die Uhr eine Streife im jeweiligen Bezirk unterwegs sein, somit auch in Neukirchen-Vluyn. Entscheidend sei nicht der Standort der Wache, sondern die strategische Ausrichtung der Einsatzkräfte, betont die Polizei: „Wir können gewährleisten, dass rund um die Uhr Streifenwagen in den einzelnen Gebieten unterwegs sind“, sagt der Leitende Polizeidirektor Rüdiger Kunst.

