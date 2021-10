In Neukirchen-Vluyn hat es am Freitag einen Unfall gegeben (Symbolbild).

Neukirchen-Vluyn Polizei meldet schweren Unfall in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn. Am Freitagmittag hat es in Neukirchen-Vluyn einen schweren Unfall gegeben. Beteiligt sind nach ersten Erkenntnissen ein Laster und ein Auto.

In Neukirchen-Vluyn hat sich am Freitagmittag ein schwerer Unfall ereignet. An der Kreuzung Kamp-Lintforter Straße und Hochkamer Straße sind nach ersten Angaben der Pressestelle der Polizei im Kreis Wesel ein Laster und ein Auto zusammengestoßen.

Mindestens eine Person soll dabei verletzt worden sein. Zurzeit werden Sperrungen eingerichtet. Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer werden gebeten, den Unfallort weiträumig zu umfahren.

