Polizei mahnt Hundebesitzer in Neukirchen-Vluyn zur Vorsicht

Neukirchen-Vluyn. In Neukirchen-Vluyn sind in einem Waldstück präparierte Hundeköder gefunden worden. Die Polizei warnt Hundebesitzer und bittet um Meldungen.

Jetzt sind auch in Neukirchen-Vluyn präparierte Hundeköder ausgelegt worden. Wie die Polizei berichtet, fiel einer Spaziergängerin am Donnerstagmittag in einem Wäldchen an der Drüenstraße ein gegartes Stück Fleisch auf. Eine Bekannte nahm das Fleischstück mit nach Hause und zerteilte es. Dabei stellte sich heraus, dass das Fleischstück mit Rasierklingen präpariert war.

Die Polizei bittet vor allem Hundebesitzer darum, derzeit besonders aufmerksam zu sein. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02841/1710 bei der Polizeiwache Moers zu melden.

Erst Ende der vergangenen Woche hatte es in Kamp-Lintfort die Meldung gegeben, dass in einem Waldgebiet zwischen dem Golfplatz und der Niersenberger Straße Giftköder gefunden worden sind.

