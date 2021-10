Polizei Kreis Wesel: Wohnungen gegen Einbrecher sichern

Kreis Wesel. Die Zahl der Einbrüche sinkt seit vier Jahren. Damit das so bleibt, kommt die Polizei nach Moers und erklärt, wie man seine Wohnung sichert.

Obwohl mancher das Gegenteil glaubt, geht die Zahl der Wohnungseinbrüche zurück – und zwar seit vier Jahren. Damit dieser „positive Abwärtstrend“ so bleibt, beteiligt sich die Polizei im Kreis Wesel an der NRW-weiten Kampagne, in der gezeigt wird, wie die Bürgerinnen und Bürger ihre Wohnungen und Häuser noch sicherer machen können. Ihr Titel lautet: „Riegel vor! Sicher ist sicherer.“

Für den Kreis Wesel verzeichnet die Statistik tatsächlich einen positiven Trend: Seit vier Jahren sinkt die Zahl der Wohnungseinbrüche. Im vergangenen Jahr waren es 657 Fälle, für 2017 weist die Statistik 904 Wohnungseinbrüche im Kreis Wesel aus. Damit dieser Trend anhält, ist die Kriminalprävention der Polizei das ganze Jahr aktiv: Die technischen Berater machen auf Wunsch kostenlose „Hausbesuche“ und beraten produktneutral, welche Sicherungsmöglichkeiten es gibt, berichtet die Kreispolizei in einer Pressemitteilung.

Kriminalhauptkommissar Michael Kootz-Landers und Kriminalhauptkommissar Frank Postfeld von der Kreispolizei Wesel erklären, wie man seine Wohnung sichert. Foto: Foto: Kreispolizei Wesel

So sorgen stabile Pilzkopfverriegelungen für gut verriegelte Fenster, gleiches gilt für geprüfte Aufbruchsperren an der Innenseite der Rahmen und vor den Kellerfenstern sind zusätzliche Gitter ein guter Schutz. Bei einem so gesicherten Haus überlegen es sich Einbrecher möglicherweise dreimal, dort einzubrechen.

Beratung auf Moerser Wochenmarkt

Diese Beratungsarbeit wird am Aktionswochenende „Riegel vor! Sicher ist sicherer.“ von Freitag bis Sonntag, 29. bis 31. Oktober, intensiviert. Die Kriminalpolizei informiert dann auf Wochenmärkten und bietet Telefon- und Individualberatung in der Beratungsstelle an der Schillstraße in Wesel an.

Die Aktionen im Überblick: Freitag, 29. Oktober, 9 bis 13 Uhr, Infostand auf dem Marktplatz in der Moerser Innenstadt; 14 bis 18 Uhr, Verteilen von Info-Material plus Beratung auf dem Alpener Wochenmarkt.

Sonntag, 31. Oktober, 10 bis 15 Uhr, Polizeigebäude Schillstraße 46 in Wesel, individuelle Beratung in der Ausstellung der Kriminalprävention nach telefonischer Anmeldung unter 0281/107 44 20. Es finden nur Einzelberatungen statt. Zudem gelten die üblichen Hygieneregeln. Alle Besucher/innen müssen geimpft, genesen oder getestet sein.

31. Oktober, 10 bis 15 Uhr, telefonische Beratung an der Hotline zum Thema Einbruchschutz unter 0281/107-4420 und 0281/107-4425.

