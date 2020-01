Unfälle Polizei in Moers sucht Unfallzeugen im Citroën Berlingo

Moers. Auf der Römerstraße weicht ein Fahrer einem Pkw aus und überschlägt sich mit seinem Wagen. Ein anderer Fahrer muss dass alles beobachtet haben.

Die Polizei sucht den Fahrer eines mintfarbenen Citroën Berlingo, der einen Unfall an der Düsseldorfer Straße beobachtet hat.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Montagmorgen gegen 7 Uhr, wie die Polizei am Dienstag berichtet. Ein unbekannter Fahrer eines silberfarbenen Mercedes (mögliches Kennezichen: WES- AJ ??) war mit seinem Wagen auf der Römerstraße Richtung Düsseldorfer Straße unterwegs. Auf dieser Straße fuhr ein 59-jähriger Mann aus Duisburg mit seinem blauen Fiat Punto. An der Kreuzung Düsseldorfer Straße / Römerstraße kam es fast zum Zusammenstoß der beiden Autos.

Zwei Autofahrer werden nach Polizeiangaben verletzt

Der Fiat-Fahrer wollte ausweichen, kam dann auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und stieß mit einem weiteren Auto zusammen. Dabei handelt es sich um einen VW Bulli mit Weseler Kennzeichen. Der Mercedes-Fahrer flüchtete in Richtung Duisburg, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Die Fahrer der beiden anderen Autos sind leicht verletzt.

Hinter dem VW-Bulli fuhr ein mintfarbenen Berlingo. Dessen Fahrer und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter der Rufnummer 02841 / 171-0.