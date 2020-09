Polizei in Moers sucht nach einem Unfall älteren Autofahrer

Moers. Am Freitag stößt eine junge Radfahrerin mit dem Wagen eines älteren Mannes zusammen. Erst zuhause stellt sie fest, dass sie verletzt ist.

Nach einem Unfall mit einer 14-jährigen Radfahrerin am Freitag in Moers sucht die Polizei jetzt einen Autofahrer.

Wie die Polizei am Montag berichtet, waren beide am Freitag auf der Düsseldorfer Straße in Schwafheim in Höhe der Zufahrt eines Supermarkt-Parkplatzes zusammengestoßen. Der unbekannte Fahrzeugführer (etwa 170 cm groß, weiße Haare, buschige Augenbrauen, ca. 75 Jahre alt) erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand und richtete noch ein verzogenes Schutzblech am Fahrrad.

Nachdem die 14-Jährige angab, dass es ihr gut gehe, setzte der Mann seine Fahrt fort. Erst zuhause stellte sie fest, dass sie leichte Verletzungen erlitten hatte. Der unbekannte Autofahrer wird jetzt gebeten, sich mit der Polizei Moers in Verbindung zu setzen: 02841 / 1710.