Kriminalität Polizei in Moers kann Dieb schnell in Gewahrsam nehmen

Moers. In Moers hat eine Frau ihren Rucksack neben sich abgestellt. Da schlägt der dreiste Dieb zu, doch weit ist er mit der Beute nicht gekommen.

Nach einem Diebstahl am Dienstag in Moers haben Polizisten den Täter kurze Zeit später festnehmen können. Die Pressestelle der Kreispolizeibehörde spricht von einem schnellen Ermittlungserfolg.

Nach Angaben der Polizei hatte der 22-jährige Mann am Dienstag gegen 15 Uhr aus einem Rucksack, den eine 51-Jährige neben sich vor einem Geschäft an der Kirschenallee abgestellt hatte, Geld gestohlen. Er flüchtete anschließend in Richtung Bahnhof. Dort konnten ihn Beamtinnen und Beamte in Gewahrsam nehmen und zur Wache bringen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland