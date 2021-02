Polizei in Moers geht offenbar gegen Tuning-Szene vor

Den Parkplatz am Sportzentrum Rheinkamp musste Enni am Wochenende auf Anweisung der Polizei sperren.

Moers. Enni hat am späten Freitagabend von der Polizei die Anweisung erhalten, den Parkplatz am Sportzentrum Rheinkamp für bestimmte Zeiten zu sperren.

Am Freitagabend ist die Polizei offenbar auch in Moers gegen die Tuning-Szene vorgegangen. Wie Enni-Sprecher Herbert Hornung am Sonntag berichtete, habe die Polizei am Freitagabend um 23.30 Uhr angewiesen, den Parkplatz am Sportpark Rheinkamp zu sperren, weil dort ein Treffen der Autotuning-Szene stattgefunden habe.

Auch Samstag und Sonntag musste der Parkplatz jeweils zwischen 19 und sechs Uhr morgens gesperrt werden. Am Samstag parkten dort zum Volleyball-Bundesligaspiel des Moerser SC etwa 30 Autos, als gesperrt wurde. Einige konnten erst mit Verspätung abfahren, bevor Enni den Ausgang wieder freigemacht hatte. Von der Polizei gab es Sonntag keine Informationen.

Stadtpressesprecher Thorsten Schröder teilte am Sonntag mit, dass das Ordnungsamt am Freitag ebenfalls involviert gewesen sei. Es habe hier junge Erwachsene gegeben, die mit Autos über den Parkplatz gefahren seien. Grund für das Einschreiten der Stadt seien mögliche Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung gewesen.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!