Kriminalität Polizei in Moers fasst Sprit-Diebe in einer Baugrube

Moers. In Moers schlagen Sicherheitskräfte Alarm, die Polizei ist schnell zur Stelle. In einem zweiten Fall geht die Diebin besonders dreist vor.

Sicherheitskräfte hatten am Montag gegen 22.55 Uhr an einer Baustelle an der Repelner Straße auf Überwachungskameras bemerkt, dass zwei Unbekannte einen Bauzaun öffneten und auf das Gelände drangen. Die Polizei war schnell zur Stelle, umstellte das Grundstück und durchsuchte die Baustelle.

Beide Einbrecher versteckten sich zunächst vor den Beamten, konnten dann aber in einer Baugrube vorläufig festgenommen werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Männer (19 und 31 Jahre alt, beide aus Rumänien) offensichtlich Kraftstoff auf der Baustelle stehlen wollten. Die ertappten Diebe erwartet nun ein Strafverfahren.

Die Diebin im Eiscafé geht zielgerichtet vor

Bereits am späten Montagnachmittag war es zu einem dreisten Diebstahl in einem Eiscafé an der Wilhelmstraße gekommen. Gegen 17.18 Uhr betrat eine Frau das Eiscafé, ging zielgerichtet zum Tresen und stahl von dort das Portemonnaie eines Kellners mit Bargeld. Danach flüchtete die Diebin in unbekannte Richtung.

Die Polizei gibt diese Beschreibung der Frau: Dunkle, lange, gelockte Haare, helle Cap, graue Jacke und dunkle Jeans. Die Frau hatte einen hellen Schal um den Mund gebunden.

Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl bitte an die Polizei in Wesel, 0281 / 1070.