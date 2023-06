In Moers hat die Polizei einen Graffiti-Sprayer festgenommen (Symbolbild).

Einsatz Polizei in Moers erwischt junge Graffiti-Sprayer an der A57

Moers. Nächtlicher Polizeieinsatz nahe der Autobahn in Moers: Die Polizei kann einen von 2 jungen Männern dingfest machen. Die Beweise sind erdrückend.

Nach einem Zeugenhinweis ist die Polizei in Moers zwei mutmaßlichen Graffiti-Sprühern auf die Schliche gekommen. In der Nacht zu Donnerstag hatte der Zeuge auf der Moerser Straße im Stadtteil Holderberg zwei Unbekannte gesehen, die an der Autobahnunterführung der A57 die Fassade bemalten.

Während bei dem Einsatz einem die Flucht gelang, konnte der Zweite von den Beamten gestellt werden, ein 17-Jähriger aus Neukirchen-Vluyn. Vor Ort konnten die Polizisten frische schwarz-gelbe Farbanhaftungen feststellen. Vor der Wand standen Eimer mit Farbe und Malutensilien wie Pinsel und Farbrollen. Die Mutter des 17-Jährigen musste ihren Sohn auf der Polizeiwache abholen. Auch ihr wurde eröffnet, dass ihren Sohn jetzt ein Strafverfahren erwartet.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland