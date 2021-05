Polizei in Moers bittet nach Unfallflucht um Hinweise

Moers. Böse Überraschung für einen 53-Jährigen in Moers: Als er zu seinem geparkten Wagen zurückkommt, muss er mehrere Beschädigungen feststellen.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montag auf einem Parkdeck am Neuen Wall in Moers eine Unfallflucht beobachtet haben. Ein 53-Jähriger hatte an dem Tag gegen 9.30 Uhr auf dem oberen Parkdeck einen blauen Wagen der Marke Daimler-Chrysler abgestellt.

Als der Moerser gegen 12.30 Uhr zurück zum Auto kam, waren der hintere linke Radkasten, die hintere linke Felge und die hintere Beifahrertür beschädigt und teilweise mit weißen Kratzern versehen. Personen die etwas beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizei: 02841 / 1710.

