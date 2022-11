Polizei in Kamp-Lintfort sucht nach einem Einbruch Zeugen

Kamp-Lintfort. In Kamp-Lintfort sind Einbrecher über die Terrasse in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Jetzt bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus am Meisenweg in Kamp-Lintfort eingebrochen. Um in das Haus zu kommen, schlugen die Täter die Scheibe der Terrassentür ein. Das berichtet die Polizei am Montag.

Ob sie in der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 0 Uhr, etwas stahlen, ist noch unklar. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 9340 an.

