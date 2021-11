Polizei in Kamp-Lintfort: Hund frisst ausgelegte Giftköder

Kamp-Lintfort. Laut Polizei hat ein Unbekannter an einer Straße in Kamp-Lintfort Giftköder ausgelegt. In einer Wurst befanden sich rosa Stücke – Zeugen gesucht.

Ein Unbekannter hat an der Eyller Straße in Kamp-Lintfort einen Giftköder ausgelegt. Das teilt die Polizei im Kreis Wesel am Montag mit. In Höhe der Schule fraß ein Hund am Samstag gegen 19 Uhr demnach ein Stück Fleischwurst, in der sich auffällige rosa Stücke befanden.

Die Hundehalterin brachte den Vierbeiner vorsorglich zum Tierarzt, der nicht genau sagen konnte,was der Hund gefressen hat. Er geht jedoch genauso wie die Hundehalterin von einem Giftköder aus. Die Polizei Kamp-Lintfort sucht Zeugen, die sich mit ihr unter 02842 / 9340 in Verbindung setzen können.

