Polizei findet mehrere Bobbycars vor dem Kloster Kamp

Kamp-Lintfort. Wer die Rutschautos am Fuße des Klosters Kamps in Kamp-Lintfort geparkt hat, versucht die Polizei herauszufinden.

Über eine Mini-Car-Ausstellung der besonderen Art stolperten Polizeibeamte am Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr. Ein rotes, ein graues und ein pinkes Bobbycar standen einsam am Fuße des Kloster Kamp, geparkt im Grünstreifen der Rheinberger Straße in Kamp-Lintfort.

Einige Meter weiter, auf einem Spielplatz, fanden die Polizisten dann auch den passenden roten Anhänger zu einem der Ausstellungsstücke.

Eines der Rutschautos hat ein auffälliges Designer-Lenkrad in sonnengelb, das andere eine eindrucksvolle Sonderausstattung in eisblau. Der Lack hat allerdings die besten Tage hinter sich, was wohl von einer bewegten Vergangenheit zeugen könnte.

Da die Bobbycars herrenlos waren, stellten die Polizisten die Fahrzeuge sicher. Sie warten nun bei der Polizei in Kamp-Lintfort auf ihre Besitzer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Kamp-Lintfort unter 02842/9340 entgegen.