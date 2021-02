Polizei: 80 Autos fahren beim Querdenker-Korso durch Moers

Moers/Niederrhein. „Querdenker“ aus Moers und Umgebung haben sich am Samstag zu einer Kundgebung getroffen. Danach bewegte sich ein Auto-Korso durch die Stadt.

Die Demonstration der Gruppe „Querdenker 284 Moers“ am frühen Samstagnachmittag in Moers ist „ohne große Vorkommnisse“ verlaufen, wie die Kreispolizei in einer Pressemitteilung berichtet. Sie zählte etwa 80 Fahrzeuge, die sich an dem Autokorso durch die Stadt beteiligten. Das Motto lautete „Für unsere Grundrechte & das Grundgesetz“. Zuvor fand auf dem Parkplatz der Eissporthalle an der Filder Straße eine Kundgebung statt. Gegen 14.40 Uhr begann dann der angemeldete Konvoi, der sich gegen später wieder am Ausgangsort einfand. Gegen 16 Uhr, so die Polizei, endete die Veranstaltung.

