Polizei: 15-Jährige aus Moers wird seit Samstag vermisst

Moers. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit im Fall einer Vermissten um Mithilfe. Seit Samstag wird eine 15-Jährige aus Moers vermisst.

Seit Samstagabend (24. Juli) wird die 15-jährige Laura Santina Duri aus Moers vermisst. Sie kann wie folgt beschrieben werden: schlanke Figur und rot gefärbte Haare. Sie führt vermutlich einen schwarzen Rucksack mit sich, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Vermisste verließ am 24. Juli gegen 19.30 die Einrichtung für betreutes Wohnen für Jugendliche in Moers und kehrte bislang nicht zurück. In der Vergangenheit wurde die Vermisste bereits in Gelsenkirchen angetroffen. Weiterhin gibt es einen vagen Hinweis, dass sich die Vermisste in Bayern aufhalten könnte. Eine Fremd- oder Eigengefährdung besteht nach jetzigen Erkenntnissen nicht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, 02841 / 1710.

Wer hat Laura Santina Duri gesehen? Foto: Polizei

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland