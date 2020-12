Die Mehrheitsfindung im Rat der Stadt fiel überraschend aus. Die CDU geht als stärkste Kraft in die Opposition.

Jahresrückblick Politische Überraschungen und große Prozesse in Moers

Moers Jahresrückblick Teil Zwei: Als stärkste Kraft muss die CDU im Rat in die Opposition. Urteile fallen im Raser- und im Totschlagsprozess.

Wer auf die politischen Ereignisse des Jahres 2020 in Moers zurückblickt, merkt schnell: Da ist viel in Bewegung geraten, doch bei der wichtigsten Personalie hat Moers auf Kontinuität gesetzt. Christoph Fleischhauer (CDU) bleibt für weitere fünf Jahre Bürgermeister in Moers.

Bei der Stichwahl am 27. September setzt Fleischhauer, seit 2014 im Amt, sich mit großem Vorsprung gegen Herausforderer Ibrahim Yetim (SPD) durch. Insgesamt hatten sich sechs Männer und eine Frau um das höchste Amt der Stadt beworben, darunter mit dem parteilosen Torsten Gerlach ein Kandidat, der quasi aus dem Stand über zehn Prozent der Wählerinnen und Wähler für sich überzeugen konnte. Gerlach gehört jetzt dem Initiativkreis Moers an.

>>> Sie wollen keine Nachrichten aus Moers und Umland verpassen? Abonnieren Sie hier unseren täglichen E-Mail-Newsletter <<<

Bei der Kommunalwahl löst die CDU die SPD als stärkste Ratsfraktion ab, die Grünen legen kräftig zu und wollen in der künftigen politischen Arbeit in Moers noch stärker mitreden als bisher. Doch zur Zusammenarbeit mit der stärksten Fraktion, der CDU, kommt es nicht, obwohl diese Möglichkeit direkt nach dem Wahlabend am 13. September hoch gehandelt worden war.

Nach vielen Gesprächen steht am Ende fest: SPD, Grüne und Grafschafter, die bisher im Bündnis für Moers die Mehrheit im Rat hatten, bleiben zusammen und holen sich mit den Linken und der erstmals im Rat vertretenen Partei (Die Partei) weitere Akteure ins Boot, die auch künftig die Mehrheit im Rat sichern sollen.

Erstmals zum Stadtparlament gehört jetzt auch die AfD, sie erreicht 6,42 Prozentpunkte der Stimmen. Und eine neue Fraktion gibt es: Die Offene Bürgerliste Moers vereint Dino Maas (FDP) und Paul Süßer. Süßer, über viele Jahre in der FDP, gehört der in diesem Jahr neu gegründeten Freien Bürgerliste Moers an. Maas war für die FDP noch als Bürgermeister-Kandidat angetreten. Sein Manöver hat zur Folge, dass die FDP jetzt ohne Fraktion im Rat sitzt, Martin Borges ist der einzige Vertreter.

Dass mit Ingo Brohl jetzt ein Moerser Landrat im Kreis Wesel ist, dürfte viele freuen. Brohl (CDU) setzt sich in der Stichwahl gegen Peter Paic (SPD) durch. In Moers übernimmt, das stand lange fest, Julia Zupancic für Brohl die Führung der CDU-Ratsfraktion.

Zwei große Prozesse sorgen für Aufsehen

Doch auch abseits der politischen Bühne und des Dauer-Themas Corona passiert in diesem Jahr viel. Es sind vor allem zwei große Prozesse des Landgerichts Kleve, die für Aufsehen sorgen.

Im so genannten Raser-Prozess wird der Hauptangeklagte, ein damals 22-jähriger Duisburger, im Februar zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Der zweite Angeklagte wird wegen Teilnahme an einem Autorennen mit Todesfolge zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.

Die beiden jungen Männer hatten sich am Ostermontag 2019 ein Autorennen auf der Bismarckstraße in Moers geliefert, während dessen der Wagen des Hauptangeklagten das Auto einer unbeteiligten Frau erfasst hatte. Die 43-Jährige war wenig später ihren schweren Verletzungen erlegen.

Im Gerichtssaal im Februar 2020 zeigt der Hauptangeklagte Reue und entschuldigt sich für die Tat. Ein paar Tage später legen er und der zweite Angeklagte Revision gegen das Urteil ein. Der Prozess muss also erneut aufgenommen werden, ein Termin steht bisher nicht fest.

Mehr Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn finden Sie hier

Anfang Juli endet dann der fast zweimonatige Prozess gegen einen damals 24-jährigen Moerser mit einer langen Haftstrafe. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte im November 2019 einem 23-Jährigen vor einem Kiosk auf der Homberger Straße mit zwei Messerstichen tödlich verletzt hatte.

Zusammen mit drei weiteren Männern habe er, so Richter Huismann, mit Teleskop-Stöcken und Messern zwei unbewaffnete Männer angegriffen. Das Opfer starb noch am Tatort. Das Urteil: Sieben Jahre und sechs Monate wegen Totschlags.