Zechenwäldchen Politik in Neukirchen-Vluyn will Sachstand zum Zechenwald

Neukirchen-Vluyn. Im Zechenwäldchen auf Niederberg in Neukirchen-Vluyn hat es Rodungen gegeben. Anwohner sorgen sich um die Zukunft. Die Politik diskutiert.

Das Zechenwäldchen wird zum Thema der Politik. Gleich zwei Fraktionen wollen das Schicksal der Bäume im nächsten Fachausschuss behandelt wissen. Der Ausschuss für Bauen, Grünflächen und Umwelt tagt – Stand jetzt – am Mittwoch, 17. Februar, um 17 Uhr. Zum Thema „Zechenwald und den massiven Rodungsarbeiten“ fordert die CDU-Fraktion von der Verwaltung „die fachliche Einschätzung, die Genehmigung und das Konzept zur Wiederaufforstung der Forstbehörde zur Einsicht“ zu beschaffen, das möglichst zur nächsten Sitzung des besagten Fachausschusses.

„Wir möchten genau wissen, was gerodet werden durfte, musste und wie die Vorgaben für die Anschlussarbeiten aussehen,“ sagt der Fraktionsvorsitzende Markus Nacke. „Wir hören und lesen aktuell, dass zu viel gerodet und zerstört worden sein soll“, heißt es weiter. Dazu brauche man konkrete Anhaltspunkte und stelle sich auch die Frage, welche Vorgaben es mit Blick auf die Durchführung der Arbeiten gab.

Offensichtlich habe es beim Abtransport der „gefährlichen“ und kranken Hölzer Probleme gegeben, heißt es vonseiten der CDU. Nacke: „Von der Verwaltung haben wir dazu leider noch nicht viel gehört.“

Der Rat kann nicht entscheiden

Den Einsatz der Bürger begrüße auch die CDU, sehe aber wenig Möglichkeiten, dem Bürgerantrag schnell gerecht zu werden, da er fremdes Eigentum betreffe und der Rat der Stadt an dem Punkt keine Entscheidungshoheit habe. Wie berichtet haben Anwohner des Niederberg-Quartiers einen Bürgerantrag zur schnellen und planvollen Aufforstung des Wäldchens gestellt und eine Online-Petition gestartet.

„Erstmal wollen wir für Klarheit sorgen und den aktuellen Eigentümer in die Pflicht nehmen“, betont die CDU. Wenn es rechtlich nicht gehe, müsse man an die Moral appellieren. Es sehe dort überhaupt nicht schön aus, gleichwohl seien die Maßnahmen wohl notwendig gewesen. „Der Bürgermeister ist gut beraten, die Übernahme ins Eigentum der Stadt so lange ruhen zu lassen bis der Sachverhalt geklärt ist“, sagt Nacke.

Die Eigentümerin soll bezahlen

Dem Vorschlag der SPD, städtische Gelder aus dem Haushalt für die Aufforstung auszugeben, hält die CDU zum jetzigen Zeitpunkt für falsch und fragt, warum die Bürger dafür zahlen sollten. Wenn der Eigentümer zu viel abholze, sollte er aus Sicht der Christdemokraten auch für die Wiederherstellung aufkommen und bezahlen.

Die SPD möchte die Stadt im Prinzip etwas früher handelnd mit ins Boot nehmen. So soll im Fachausschuss beschlossen werden, dass die Verwaltung mit der RAG MI und der Forstbehörde nach einer Neubewertung des Zustandes Maßnahmen abstimmt, um das Zechenwäldchen im Sinne des Bürgerantrages wieder herzustellen. Die Verwaltung soll eine Perspektive zur ökologischen Aufforstung erarbeiten, damit das Konzept umgesetzt werden könne, sobald sich das Wäldchen im Besitz der Stadt befindet.

Dafür möchte die SPD anders als die CDU Geld aus dem Haushalt einsetzen. Sie schlägt vor, Restmittel aus dem städtischen Haushalt 2020 in Höhe von 50.000 Euro (zur Anschaffung und Pflanzung von Bäumen) zweckgebunden zu übertragen. Parallel dazu soll die Stadt die aktuellen Fördermittel zu derartigen Projekten des Landes beantragen und damit weitere Aufforstung im Stadtgebiet voranbringen, wie es weiter heißt.

Obwohl die Maßnahmen fachlich nötig seien, sei „das Ergebnis der Arbeiten mit schwerem Gerät erschreckend“ und lasse nicht hoffen, dass das Wäldchen eine positive Entwicklung nehme. Daher solle die Verwaltung den Ist-Zustand durch die Forstbehörde bewerten lassen, um der RAG MI im Nachgang entsprechende Aufträge durch die Behörde erteilen zu lassen. (sovo)