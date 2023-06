Razzia in mehreren Städten am Niederrhein: Hintergrund sind Ermittlungen gegen zwei Männer aus dem Kreis Wesel, die die PKK unterstützen sollen. (Symbolbild)

Polizeieinsatz PKK-Verdacht: Durchsuchungen in Duisburg und im Kreis Wesel

Duisburg/Kreis Wesel/Kamp-Lintfort. In Kamp-Lintfort, aber auch in anderen NRW-Städten hat die Polizei am Mittwochmorgen mehrere Objekte durchsucht. Zwei Männer stehen im Fokus.

Polizeikräfte haben am frühen Mittwochmorgen mehrere Wohn- und Gewerbeobjekte in Duisburg, im Kreis Wesel und im Kreis Borken durchsucht. Eines der Objekte befindet sich nach NRZ-Informationen in Kamp-Lintfort.

Hintergrund des Einsatzes ist laut einer Mitteilung von Polizei und Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf ein Ermittlungsverfahren der Zentralstelle Terrorismusverfolgung Nordrhein-Westfalen. Das Verfahren richtet sich gegen zwei Männer aus dem Kreis Wesel (49, 58) wegen des Verdachts der Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung. Sie sind unter anderem verdächtig, der verbotenen kurdischen Partei PKK finanzielle Mittel verschafft zu haben.

Mit der Unterstützung von Spezialeinheiten wurden auf Anordnung des Oberlandesgerichts Düsseldorf die Wohnanschriften der Beschuldigten im Kreis Wesel sowie Gewerbeobjekte im Kreis Wesel und in Duisburg durchsucht. Festnahmen gab es nicht. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an, „die eigentliche Arbeit beginnt erst jetzt, zum Beispiel mit Auswertung von Datenträgern“, sagte ein Sprecher der Polizei Duisburg auf NRZ-Anfrage.

