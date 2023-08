Pflegeschule in Moers: Diese Berufe kann man hier erlernen

Moers. Das neue Gebäude der Pflegeschule der Bethanien Akademie ist eingeweiht. Ein Überblick über die Ausbildung, Vergütung und Zugangsvoraussetzungen.

Große, helle Räume, die viele Möglichkeiten zum Lernen geben, erwarten die Schülerinnen und Schüler im neuen Gebäude der Pflegeschule der Bethanien Akademie Moers. Auf 1661 Quadratmetern, aufgeteilt auf vier Etagen, werden seit Augst knapp 300 Lernende zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann ausgebildet, „ein absolut krisensicherer Job, der mehr denn je gebraucht wird“, betont Ralf Engels, Vorstand der Stiftung Bethanien Moers, bei der Eröffnungsfeier des neuen Gebäudekomplexes. Eine der knapp 300 Azubis ist Marjana Beslic. Die 20-jährige Rheinbergerin befindet sich derzeit im dritten Ausbildungsjahr zur Krankenschwester. Sie erklärt, welche Eigenschaften Bewerber für den Beruf mitbringen sollten und warum sie sich für einen Pflegejob entschieden hat.

Marjana Beslic, Auszubildende zur Pflegefachfrau, steht vor der neuen Pflegefachschule in Moers. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Welche Eigenschaften muss ein Pflegefachmann/eine Pflegefachfrau mitbringen?

Für Beslic ist ganz klar: „Man muss vor allem empathisch sein und auch in schwierigen Situation ruhig bleiben und damit umgehen können.“ Um einen Bezug zum Patienten herstellen zu können, sei außerdem eine gewisse Menschenkenntnis von Vorteil, meint die 20-Jährige. „Menschen zu helfen, sodass es ihnen wieder besser geht, das ist das, was mich an dem Beruf so erfüllt“, wirbt die gebürtige Rheinbergerin für ihren Beruf.

Welche schulischen Voraussetzungen muss ich mitbringen?

Zugangsvoraussetzungen für eine Ausbildung an der Pflegeschule der Bethanien Akademie Moers bilden zum Beispiel ein mittlerer Schulabschluss, ein Hauptschulabschluss oder der erfolgreiche Abschluss einer sonstigen zehnjährigen allgemeinen Schulbildung. Mehr Infos zu den Zugangsvoraussetzungen unter: https://www.bethanien-moers.de/akademie

Wie lange dauert die Ausbildung?

Die Ausbildung dauert insgesamt drei Jahre und ist in einen theoretischen sowie praktischen Teil gegliedert. Während des theoretischen Teils haben die Pflegeschüler neben dem klassischen Unterricht in insgesamt 10 Klassenräumen auch die Möglichkeit, eines von drei sogenannten Skills Labs zu nutzen. Das sind Simulationsräume, in denen verschiedenste Alltagssituationen auf den Stationen nachgestellt werden. Eine Kamera, die in jedem dieser Räume angebracht ist, überträgt die Übung während des Unterrichts direkt in den Klassenraum, sodass im Verbund über die Trainingseinheit gesprochen werden kann. Der Unterricht in der Pflegeschule umfasst 2100 Stunden, die praktische Ausbildung 2500 Stunden.

Während des praktischen Teils gibt es, wie es auf der Internetseite der Moerser Pflegeschule heißt, Pflichteinsätze in folgenden Bereichen:

Stationäre Akutpflege

Stationäre Langzeitpflege

Ambulante Pflege

Pflichteinsatz in der pädiatrischen Versorgung sowie

Psychiatrische Versorgung

Vertiefungseinsatz, der beim Träger der praktischen Ausbildung durchgeführt wird.

Außenansicht des neuen Gebäudes: Große, helle Räume, die viele Möglichkeiten zum Lernen geben, erwarten die Schülerinnen und Schüler im Inneren der Pflegeschule der Bethanien Akademie Moers. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Kann ich die Ausbildung an der Pflegeschule der Bethanien Akademie Moers auch in Teilzeit absolvieren?

Ja, erklärt Sabine Dittrich-Tilschner, stellvertretende Schulleitung der Pflegeschule in Moers. Ausbildungsbeginn für die Teilzeitausbildung ist im Oktober. In Teilzeit dauert die Ausbildung vier Jahre bei wöchentlich 30 Stunden. „Die Zeiten der Theorie richten sich dabei insbesondere an Mütter oder Väter, da auch die Zeiten in den Praxisblöcken flexibel gestaltet werden können“, heißt es auf der Internetseite der Moerser Pflegeschule.

Wann startet die Ausbildung an der Pflegeschule der Bethanien Akademie Moers?

Die Ausbildung startet an drei Terminen im Jahr: Zum 1. April, 1. August und zum 1. Oktober. Die Teilzeitausbildung zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann startet jeweils zum 1. Mai und zum 1. November eines jeden Jahres.

Was verdiene ich während der Ausbildung?

Wie es auf der Internetseite der Pflegefachschule heißt, verdienen Azubis im ersten Lehrjahr 1.140,69 Euro, im zweiten Ausbildungsjahr 1.202,07 Euro und im dritten Ausbildungsjahr noch mal 100 Euro mehr: 1.303,38 Euro.

Welche Berufe kann ich an der Moerser Pflegefachschule erlernen?

Neben der Ausbildung zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann können Interessierte auch noch eine Ausbildung als Pflegefachassistenten absolvieren. Diese dauert ein Jahr (700 Theorie- und 950 Praxisstunden) und startet zum 1. April eines jeden Jahres. Einsätze im Krankenhaus, Pflegeheim oder beim ambulanten Pflegedienst gehören unter anderem zu der einjährigen Ausbildung. Zugangsvoraussetzung ist, laut Internetseite der Pflegeschule, mindestens ein Hauptschulabschluss oder aber auch eine bereits abgeschlossene Berufsausbildung. Lehrmaterial werde kostenlos zur Verfügung gestellt.

Auch NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (11. von links) kam zur Eröffnungsfeier des neuen Gebäudes der Pflegeschule in Moers. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Welche Berufe kann ich nach der Ausbildung ergreifen?

Durch das Pflegeberufegesetz, das seit dem 1. Januar 2020 in Kraft ist, erhalten Azubis zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann eine generalistische Berufsausbildung, sodass sie sich danach an einer Palette an Pflegeberufen am Arbeitsmarkt bedienen können, erklärt NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, der der Einladung zur Eröffnungsfeier nachgekommen ist. Er begrüße das breite Ausbildungsangebot, das sich an der Moerser Pflegefachschule durch folgende Vertiefungsschwerpunkte zeigt:

allgemeine Akutpflege in stationären Einrichtungen

allgemeine Langzeitpflege in stationären Einrichtungen

allgemeine ambulante Akut-und Langzeitpflege oder pädiatrische Versorgung

eine Spazialisierung in der Kinderkrankenpflege sei im dritten Ausbildungsjahr ebenfalls möglich, heißt es auf der Internetseite der Moerser Pflegeschule.

