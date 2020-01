Symbolbild. In der Neujahrsnacht ist in Moers ein Pferdestall völlig abgebrannt.

Moers. Nach dem Brand in der Neujahrsnacht ist die Ursache unklar. Brandstiftung kann zurzeit nicht ausgeschlossen werden. Wer kann Hinweise geben?

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pferdestall in Moers brennt ab: Die Polizei sucht Zeugen

Am Sittardweg im Moerser Stadtteil Vennikel ist in der Neujahrsnacht ein Pferdestall bei einem Brand völlig zerstört worden. Ein Zeuge, der sich am 1. Januar gegen 1.30 Uhr am Sittardweg/ Ecke Flurweg aufhielt, sah Flammen aus dem Stall schlagen und rief die Feuerwehr. Tiere kamen nach Angaben der Polizei nicht zu schaden. Die Ursache für den Brand ist unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Brandstiftung ist nach NRZ-Informationen nicht auszuschließen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen: Hinweise an die Polizei in Moers, 02841 / 1710.