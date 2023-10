Peschkenhaus Moers: „Akustik-Mittwoch“ – das kosten Karten

Moers. Neue Veranstaltungsreihe im Peschkenhaus in Moers: Das erwartet Besucher beim „Akustik-Mittwoch“. Wo es Karten gibt.

Musik mit Qualitätsanspruch zwischen Kunst und Fotografie, versprechen die Veranstalter des „Akustik-Mittwoch“. Ab diesem Herbst widmet das Peschkenhaus in Moers einen Mittwochabend im Monat akustischer Live-Musik im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe. Die Gastgeber sind keine Unbekannten ihres Fachs. Mit Peter Kroll-Ploeger und Georg Göbel-Jakobi werden zwei erfahrene Gitarristen durch die anstehenden Konzerte leiten - und diese an der ein oder anderen Stelle persönlich begleiten. Die ersten vier Termine stehen bereits.

Den Auftakt am 25. Oktober bestreiten die beiden Initiatoren, die in der Vergangenheit unter anderem im Zuge der Guitar-Nights gemeinsam auf der Bühne standen. An den folgenden Terminen erwartet das Publikum einen vielfältigen Mix an Musikgenres: Von Singer-Songwriter über Jazz und Blues, von Klassik bis Rock - „Da wird’s alles geben“, so Georg Göbel-Jakobi, der Comedy-Fans aus Herbert Knebels Affentheater unter dem Bühnennamen Ozzy Ostermann bekannt ist. Die einzige Konstante: Akustische Musik steht im Vordergrund. „Ich bin eigentlich an aller Musik interessiert, die Qualität hat“, gibt der Gitarrist an, der in seiner Wahlheimat Duisburg lebt. Qualität, das sei für ihn gleichbedeutend mit musikalischer Tiefe: „Musik muss mich emotional abholen.“

„Akustik-Mittwoch“ im Moerser Peschkenhaus: Zwei kanadische Gitarristen kommen zu den Veranstaltungen

Bei der Wahl der auftretenden Musiker war ebendiese Qualität ein entscheidendes Kriterium. Durch die weite Vernetzung Peter Kroll-Ploegers habe man aus einem großen Fundus an Kontakten schöpfen können. „Das Kalkül ist, dass man einfach mal etwas Hochklassiges anbietet“, sagt Göbel-Jakobi. International wird es auch: Mit Don Ross (21. Februar 2024) und Calum Graham (08. Mai 2024) sind gleich zwei kanadische Gitarristen unter den Künstlern vertreten. Noch in diesem Jahr bespielen zudem der amerikanische Gitarrist Eric Lugosch (15. November) und die aus Kasachstan stammende Sängerin Alexa Wichner (13. Dezember), deren Stimme an Beth Hart erinnert, die Dachkammer des Peschkenhauses.

Helmut Berns, Vorsitzender des Kunstverein Peschkenhaus Moers, blickt mit Vorfreude auf die neue Veranstaltungsreihe: „Wir müssen uns an so ein Format erstmal herantasten.“ Benötigtes Equipment wie die Scheinwerfer seien daher eine Leihgabe des Theaters. Eine professionelle Anlage möchte Göbel-Jakobi für die Konzerte im ehemaligen Bürgerhaus der Stadt Moers mitbringen.

Moerser Peschkenhaus: Darum haben sich Veranstalter für den „Akustik-Mittwoch“ entschieden

Die Entscheidung für den Mittwoch in der Mitte eines jeden Monats fiel nicht zufällig. „Wir wollen den Leuten eine gewisse Verlässlichkeit bieten“, begründet Berns. Göbel-Jakobi erklärt aus der Perspektive der Musiker, der Mittwoch sei ein „Off-Day“, der im Gegensatz zu den Wochenendtagen selten terminlich besetzt ist: „Ein guter Tag für Künstler, die sowieso in Deutschland auf Tour sind.“

So teuer sind die Karten für die Konzerte im Moerser Peschkenhaus

Beginn der Konzerte ist zu den angegebenen Terminen um 20 Uhr, der Einlass startet bereits eine halbe Stunde früher.

Insgesamt hat die Dachkammer eine Kapazität von 100 Personen. Tickets können aus diesem Grund im Vorhinein unter info@akustik-mittwoch.de reserviert werden.

Der reguläre Ticketpreis beträgt 20 Euro, ermäßigt sind es 15 Euro pro Karte.

Die Auftaktveranstaltung ist gänzlich dem Peschkenhaus gewidmet. Alle Einnahmen des Abends fließen zu hundert Prozent in den Kunstverein.

