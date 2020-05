Perfekt! Moers bekommt ein Autokino am Sportpark Rheinkamp

Beste Unterhaltung verspricht in den kommenden vier Wochen das „Enni Autokino Moers“. Die Daumen zur Premiere am 9. Mai drücken die Unterstützer des Projektes (vl): Markus Macal (Geschäftsführer alm Tor), Michael Birr (Geschäftsführer MoersMarketing), Stephanie Paaßen (MoersMarketing) , Stefan Krämer (Vorstandsvorsitzender Enni), Sabine Opgen-Rhein (MoersMarketing), Marion Fett-Walter (Geschäftsführerin Autohaus BMW Fett & Wirtz) sowie Giovanni Malaponti (Vorstandsvorsitzender Sparkasse am Niederrhein). Der digitale Vorhang am Enni Sportpark Rheinkamp hebt sich bis zum 7. Juni über 40 mal. Alle Infos und Tickets unter: www.enni-autokino.de Foto: MoMa