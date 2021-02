Das Gymnasium in den Filder Benden, hier ein Archivfoto, ist teilweise PCB-belastet.

Schule in Moers

Schule in Moers PCB-belastetes Gymnasium in Moers: Stadt schlägt Neubau vor

Moers. In Moers könnte das mit PCB belastete Hauptgebäude des Gymnasiums in den Filder Benden neu gebaut und das Nebengebäude saniert werden.

Das Gymnasium in den Filder Benden in Moers soll umfassend saniert werden. Dazu schlägt die Stadtverwaltung jetzt einen Neubau des mit PCB belasteten Hauptgebäudes vor. Als Alternative hat die Verwaltung auch einen Standort im Moerser Osten geprüft.

Das geht aus einer Vorlage für den Schulausschuss hervor, der am kommenden Montag, 1. März, 16 Uhr im Kulturzentrum Rheinkamp tagt. Laut Vorlage hat die Verwaltung auch einen Vorschlag auf der Moerser Heide unweit der Geschwister-Scholl-Gesamtschule erarbeitet. Der wird aber von beiden Schulleitungen und den Schulaufsichten abgelehnt, weil „es zu einer existenziellen Schwächung der benachbarten Geschwister – Scholl – Gesamtschule kommt“.

CDU spricht sich gegen neuen Standort aus

Die CDU ist ebenfalls gegen einen neuen Standort für das Gymnasium. „Für Schüler der Gymnasien wäre das Pendeln dann zeitlich gar nicht mehr machbar. Dementsprechend würde die Kooperationskurse der Innenstadt-Gymnasien dann nicht mehr funktionieren“, sagt der schulpolitische Sprecher Jan Fallack in einer Mitteilung.

Am jetzigen Standort soll durch die vorgeschlagenen Baumaßnahmen Raum für ein vierzügiges Gymnasium entstehen – und nicht nur das. Die Verwaltung schlägt zusätzlich zum Neubau des Hauptgebäudes und der Sanierung des „PCB-freien“ Nebengebäudes den Bau einer Dreifach-Turnhalle auf dem Gelände der Sportanlage am Solimare vor.

Während am Gymnasium die Sporthalle an der Musikschule erhalten bleiben kann, soll die Sporthalle auf dem Schulgelände abgerissen werden, weil sie „abgängig und PCB-belastet“ ist.

Die Verwaltung gibt in der Vorlage Kosten für verschiedene Varianten am Standort Zahnstraße an, von der kompletten Sanierung (33,5 Millionen Euro) bis zum kompletten Neubau der Schule (43,5 Millionen Euro). Die Variante mit dem Neubau des Hauptgebäudes und der Sanierung des Nebengebäudes würde je nach Bauweise (konventionell oder modular) zwischen 34,6 Millionen und 40,1 Millionen Euro liegen.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!