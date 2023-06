Paukenschlag in Moers: Comedy-Arts-Chef verlässt Festival

Moers. Nach nur zwei Jahren als künstlerischer Leiter des Comedy-Arts-Festivals in Moers geht Carsten Weiss. Die Gründe dafür bleiben rätselhaft.

Erst vor zwei Jahren hat Carsten Weiss die künstlerische Leitung des Comedy-Arts-Festivals übernommen. Jetzt, wenige Wochen vor dem nächsten Festival im September, verabschiedet sich Weiss schon wieder vom Moerser Festival. „Ein weiterer Vertrag über das Festival 2023 hinaus konnte leider nicht vereinbart werden“, teilt der Veranstalter, das Jugend-Kulturzentrum Bollwerk, am Dienstag mit.

Warum kein neuer Vertrag zustande gekommen ist, erklärt Bollwerk-Geschäftsführerin Wenke Seidel in ihrer Pressemitteilung nicht. Die Entwicklung kommt überraschend, denn erst in der vergangenen Woche hatte der Rat den städtischen Zuschuss für das älteste Humorfestival in Deutschland auf 20.000 Euro verdoppelt. Auch Carsten Weiss’ eigene Stellungnahme in der Pressemitteilung lässt die Frage offen, weshalb die Zusammenarbeit beendet wird, im Gegenteil. Wenn er im Herbst abtrete, könne er „mit Stolz sagen, dass ich kein Vakuum, keine Wüste hinterlasse, sondern dank verbesserter Festival-Mittel und dem ‘Entdecker-Konzept’ ein mindestens mittelfristig gesundes Festival.“

Sehen Sie auch das Video:Carsten Weiss auf dem grünen Sofa der NRZ

Bollwerk-Chefin Wenke Seidel bescheinigt Weiss, dass trotz pandemie- und kriegsbedingter Preissteigerungen und anderer Unwägbarkeiten „zwei tolle Festival-Programme auf die Beine gestellt“ sowie „maßgeblichen Anteil an den Bewilligungen der Comedy-Starts-Förderung und der Mittelaufstockung seitens der Stadt Moers“ habe. „Damit hat er das Festival fit für die Zukunft gemacht, wofür wir uns noch einmal herzlich bedanken möchten“, so Wenke Seidel.

Die Stelle der Leitung des Comedy-Arts Festivals wird nun neu besetzt und die Neuausrichtung des Festivals wird auf jeden Fall fortgeführt, heißt es in der Mitteilung weiter. (wit)

