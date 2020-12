Patienten in Moers und Umgebung warten länger auf ihre OP

Am Niederrhein. Wegen Corona wartet mancher Patient in Moers und Umgebung länger auf einen OP-Termin als üblich. Problem ist das „Nadelöhr Intensivstation“.

Roswitha Beuger hat Blasenkrebs. Zurzeit wartet sie bei ihrer Schwester Marina Beuger in Kamp-Lintfort auf die Operation in der Urologie am Krankenhaus St. Josef in Moers. „Ich dachte, ich nehme meine Schwester besser zu mir“, schildert Marina Beuger. „Sie war schon zum Vorgespräch in der Klinik. Und jetzt warten wir seit zwei Wochen auf den erlösenden Anruf, dass sie zur OP kommen kann. Wohl wegen Corona. Das geht arg an die Nerven“, sagt die Schwester.

Auch in normalen Zeiten müssen Patienten mit dieser Erkrankung vier bis sechs Wochen warten

Wie es derzeit in den Krankenhäusern der Region aussieht, und wie man in Corona-Zeiten mit „ganz normalen“ Erkrankten umgeht, dazu äußern sich Experten der drei Krankenhäuser in der Region. Chefarzt und Urologe Dr. Michael Reimann vom Krankenhaus St. Josef kennt den Fall der Patientin Roswitha Beuger: „Auch in normalen Zeiten haben Patienten mit dieser Erkrankung eine Wartezeit für die OP von vier bis sechs Wochen.“ Doch wegen Corona seien die Termine derzeit schwerer festzulegen. „Das Nadelöhr ist die voll belegte Intensivstation“, erklärt der Fachmann.

Patienten mit Eingriffen, die ein paar Tage auf der Intensivstation erforderten, seien derzeit auf Abruf zuhause. „Sobald es eine Lücke gibt, ist auch diese Patientin an der Reihe. Wir haben das auch so mit ihr besprochen“, sagt Reimann. „Heute haben wir sieben Intubierte. Mit den wenigen frei werdenden Betten müssen wir gut umgehen.“ Ein weiteres Problem sei das fehlende Personal. Man arbeite schon mit externen Kräften. „Das alles ist für eine Krebskranke natürlich schwer zu verstehen.“ Der Chefarzt verspricht jedoch, mit der betroffenen Patientin noch einmal zu reden.

Wie Pressesprecherin Regina Ozwirk ergänzt, seien in St. Josef derzeit von 25 Betten auf der Covid-Station noch einige frei. „Sind diese belegt, entscheidet ein Krisenstab, ob eine weitere Covid-Station geöffnet wird“, erklärt Regina Ozwirk.

Bei Notfällen und dringenden Operationen wird niemand abgewiesen

Die Lage im Krankenhaus Bethanien erklärt der Ärztliche Direktor, Dr. Christoph Chylarecki: „Bei Notfällen und dringenden Operationen gibt es keine Einschränkungen. Keiner wird abgewiesen.“ Das gelte für alle Abteilungen. „Covid-Patienten sind auf zwei speziellen Stationen. Nur ein geringer Teil Corona-Kranker liegt auf der Intensivstation. Das sind derzeit drei Patienten, so Chylarecki. „Man muss aber auch sagen, wenn ein Patient seit zwei Jahren ein neues Hüftgelenk braucht, möge er doch bitte bis nach der zweiten Corona-Welle warten, wenn dadurch kein Schaden entsteht und er nicht unnötig leiden muss.“

Täglich kämen er und seine Kollegen zusammen, um zu besprechen, wer operiert werden könne. „Etwas Luft ist bei uns noch da“, kommentiert Chylarecki die Lage auf der Intensivstation Bethanien. Auf den beiden Covid-Stationen seien ebenfalls noch ein paar Betten frei. „Kreisweit sind aber nur noch rund 15 bis 20 Prozent Intensiv-Betten frei. Dabei muss man bedenken, dass dies sehr dynamische Zahlen sind.“

Am Krankenhaus St. Bernhard Kamp-Lintfort muss man ebenfalls zurzeit mit den Intensivbetten haushalten: „Auch bei uns werden einige Covid-Patienten auf der Intensivstation beatmet“, berichtet Dr. Wilhelm Kirschke, Ärztlicher Direktor des Hauses. Grundsätzlich gelte, dass Notfälle wie Herzinfarkte jederzeit aufgenommen würden. Planbare OPs wie Hüftprothesen bei Menschen, die nach der OP voraussichtlich auf die Intensivstation müssten, würden möglichst verschoben. „Das hängt auch vom Leidensdruck und den Schmerzen des Patienten ab.“

Das Haus St. Bernhard sei zurzeit zu etwa 70 bis 75 Prozent belegt. „Im November letzten Jahres waren es noch über 90 Prozent.“ Was auch daran liege, dass viele Menschen augenblicklich wegen Corona nicht ins Krankenhaus gehen wollten. „Wir halten aber auch Betten für Covid-Patienten vor“, weiß Kirschke. Derzeit, so Pressesprecher Jörg Verfürth, seien auf den beiden Covid-Stationen noch einige Betten frei. „Momentan liegen dort 14 Patienten, vier liegen auf der Intensivstation.“ Hinzu kämen einige isolierte Verdachtsfälle.