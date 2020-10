Pascal Vogt aus Moers: Wenn der Lehrer zum Musiker wird

Moers. In der Corona-Krise konzentriert sich der Pädagoge und Musiker aus Moers auf sein neues Album. Mit seinen Songs will er Geschichten erzählen.

Pascal Vogt sitzt in seiner Wohnung in Moers-Vinn am Klavier. Da ist der 31-Jährige in seinem Element. Der Pädagoge mit Studium für Musik und Deutsch liebt es, selbst Musik zu machen, Songs zu schreiben und auch zu singen.

Deutsch-Pop nennt er seine Stilrichtung, und schon bei den ersten Klängen fühlt sich der Zuhörer wohl mit den Harmonien. Sein erstes komplett selbst produziertes Album „Kontakte“ erscheint ab 30. Oktober bei allen Streamingdiensten auch zum Herunterladen.

Ein Gedanke war immer im Hintergrund

„Das Album ist mit meinen Anfängen nicht zu vergleichen“, meint Pascal Vogt. Noch vor ein paar Jahren habe er Musicals geschrieben oder auch gecovert und gesungen. 2015 habe er auch selbst in einem Musical in Bayern mitgespielt. Dann, 2018, sei das Album „Mittendrin“ auf den Streaming-Portalen erschienen – eine der verschiedenen Arbeiten im Lauf der vergangenen Jahre.

Als Pädagoge liegt ihm auch die Musik für Kinder am Herzen: „Ich habe Arbeitshefte mit Liedern für den Unterricht geschrieben, immer auch mit didaktischen Hinweisen für die Kollegen“, berichtet der Musiker. Doch all die Jahre sei da im Hintergrund der Gedanke gewesen: Ich bin Musiker, ich will komponieren und Geschichten erzählen.

Diese Art Musik liegt dem Pädagogen am Herzen

Deutsch-Pop mit Anklängen an den Schlager, diese Art der Musik liegt dem Pädagogen am Herzen. Zum Komponieren gab es vor allem in der Corona-Krise reichlich Zeit. Da entstanden neue Songs und Klavierstücke fürs neue Album. „Dies alles in kompletter Eigenarbeit. Ich spiele Klavier und Gitarre. Alles andere ist ebenfalls von mir gestaltet. Darüber hinaus ist ernsterer Chanson-Pop unter den Stücken“, schildert Pascal Vogt.

Ein Titel, den er immer wieder überarbeitet habe, sei wohl der beste geworden: „All the little Things“. Einige Follower habe er im Netz schon gewonnen, sagt der Pädagoge. „Aber der Markt ist viel zu groß, um schnell eine super Reichweite zu haben“, bleibt er realistisch. „Aber vielleicht geht da ja noch mehr“, lächelt er.

Eine Sache vermisst Vogt besonders

In Corona-Zeiten vermisse er vor allem seine Auftritte und Abende vor kleinem Publikum, sagt der Musiker. Nur allzu gern habe er kleine Konzerte zum Dinner oder bei Liederabenden gespielt. „Ich liebe es, wenn die Leute kommen und mir sagen, dass sie meine Musik mögen.“ Aktuell würde er zudem sein neues Album live präsentieren. „Leider ist das momentan nicht möglich.“

Pascal Vogt ist gebürtiger Essener und vor zwei Jahren nach Moers gezogen. „Ich bin gern am Niederrhein, ich fühle mich hier sehr wohl. Hier ist es ruhiger, da kann man gut kreativ sein.“